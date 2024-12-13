Generatore di Video Informativi Municipali: Coinvolgi i Cittadini Immediatamente

Trasforma rapidamente informazioni municipali complesse in video informativi coinvolgenti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentazioni dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video tutorial di 2 minuti per tutti i cittadini, dimostrando come registrarsi per gli avvisi della città e pagare le bollette utilizzando il nuovo portale municipale online. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e passo-passo con registrazioni dello schermo chiare, mentre l'audio rimane calmo e istruttivo, arricchito con sottotitoli automatici per l'accessibilità, facilmente creati utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire una guida precisa attraverso il processo.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di servizio pubblico di 60 secondi rivolto a tutti i membri della comunità, dettagliando i passaggi essenziali per la preparazione a condizioni meteorologiche avverse. La presentazione visiva dovrebbe essere urgente ma rassicurante, utilizzando grafiche chiare per trasmettere consigli di sicurezza, supportata da un tono audio autorevole ma empatico, creato rapidamente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e arricchito con media pertinenti dalla libreria di supporto per illustrare efficacemente i messaggi chiave per la comunicazione del governo locale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi specificamente per i social media, invitando famiglie e membri della comunità alla fiera annuale della città. Lo stile visivo deve essere dinamico, coinvolgente e vivace, mostrando immagini incentrate sulla comunità, accompagnato da musica entusiasta e invitante e una chiara chiamata all'azione. Questo video coinvolgente, ideale per la comunicazione con i cittadini, può essere rapidamente adattato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, potenzialmente con un avatar AI per invitare personalmente gli spettatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Informativi Municipali

Crea senza sforzo video informativi pubblici e annunci per la tua comunità con l'AI, migliorando la comunicazione con i cittadini e la fornitura di servizi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Incolla il tuo script di annuncio di servizio pubblico nel generatore. La nostra avanzata funzione 'Testo in video da script' converte istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, ponendo le basi per la tua comunicazione municipale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un 'avatar AI' per essere il volto della tua comunicazione governativa locale. La nostra gamma diversificata di avatar aggiunge un tocco umano, rendendo le tue informazioni più relazionabili e coinvolgenti per i cittadini.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e i Tuoi Elementi Visivi
Utilizza i 'Controlli di branding (logo, colori)' per integrare l'aspetto ufficiale del tuo comune. Aggiungi elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale per migliorare il tuo messaggio, garantendo video informativi pubblici professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Con un clic, 'esporta' il tuo video completamente prodotto, completo di 'Sottotitoli' per l'accessibilità. I tuoi video informativi pubblici coinvolgenti sono ora pronti per essere condivisi su tutti i tuoi canali di comunicazione con i cittadini.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Educativi per i Cittadini

Produci video educativi diversificati sui servizi municipali e programmi locali, ampliando la portata e l'accessibilità per tutti i residenti.

Domande Frequenti

Quali sono le capacità principali di HeyGen per la comunicazione municipale?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendo ai governi locali di produrre video informativi pubblici di alta qualità e migliorare la comunicazione con i cittadini. Semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti da script, agendo come un efficiente creatore di video per servizi municipali.

HeyGen può supportare il branding per annunci di servizio pubblico?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo, i colori e i caratteri del tuo comune in tutti i tuoi annunci di servizio pubblico, garantendo un'identità visiva coerente e un output professionale.

Come trasforma HeyGen il testo in video con voiceover?

La potente funzionalità di testo in video di HeyGen ti consente di generare istantaneamente video da script scritti. Include la generazione integrata di voiceover e aggiunge automaticamente sottotitoli, garantendo audio chiaro e professionale e accessibilità per tutte le tue esigenze di comunicazione.

Che tipo di avatar AI sono disponibili per creare video informativi pubblici?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici che possono trasmettere il tuo messaggio in modo professionale e coinvolgente. Questi avatar AI migliorano i tuoi video informativi pubblici, rendendo la comunicazione del tuo governo locale più dinamica e relazionabile per i cittadini.

