Creatore di Video Multilingue Crea Video AI Globali Istantaneamente

Espandi la tua portata globale istantaneamente. Trasforma i tuoi script in video accattivanti per qualsiasi lingua utilizzando il nostro text-to-video.

Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che desiderano espandere la loro portata a livello internazionale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e professionale, mostrando mercati globali diversi con musica di sottofondo energica, evidenziando come possano utilizzare il Text-to-video da script per localizzare istantaneamente i loro messaggi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi per educatori e creatori di contenuti, dimostrando la facilità di generare contenuti educativi in più lingue. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con un avatar AI coinvolgente che trasmette il messaggio in modo chiaro e articolato, illustrando il potere degli avatar AI di raggiungere una base di studenti globale.
Prompt di Esempio 2
Progetta una pubblicità elegante e veloce di 30 secondi per i team di marketing, concentrandosi sul lancio di nuovi prodotti a livello globale con una rapida localizzazione. Il video dovrebbe utilizzare tagli rapidi e grafiche ricche e accattivanti, insieme alla generazione di voiceover professionali in varie lingue per comunicare efficacemente attraverso diverse culture.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di comunicazione aziendale di 90 secondi per i team interni che necessitano di aggiornamenti globali coerenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, utilizzando un layout pre-progettato da Templates & scenes adattato per più lingue, garantendo che il messaggio sia conciso e coinvolgente con rinforzo di testo sullo schermo per una forza lavoro internazionale diversificata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Multilingue

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti in un messaggio globale. Crea, localizza e consegna video coinvolgenti in oltre 140 lingue con la nostra avanzata piattaforma video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Principale
Inizia generando il tuo video utilizzando i nostri strumenti di creazione video AI. Basta inserire il tuo script e lascia che il nostro AI lo trasformi in un video dinamico con gli avatar AI e le scene che hai scelto.
2
Step 2
Seleziona le Lingue di Destinazione
Utilizza il supporto multilingue di HeyGen per scegliere tra oltre 140 lingue. La nostra piattaforma traduce automaticamente il tuo script e genera voiceover, rendendo i tuoi contenuti accessibili in tutto il mondo.
3
Step 3
Personalizza la Localizzazione
Affina i tuoi contenuti multilingue con la nostra funzione di localizzazione. Regola facilmente le traduzioni, gli stili vocali e aggiungi sottotitoli o didascalie per garantire l'accuratezza culturale e un perfetto coinvolgimento del pubblico.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video Globali
Una volta perfezionato il tuo video multilingue, esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividi il tuo messaggio oltre i confini con contenuti video localizzati di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione Globale Potenziata

.

Migliora la formazione dei dipendenti a livello globale fornendo video AI coinvolgenti localizzati per varie lingue.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di semplificare la creazione di video AI trasformando script di testo in video coinvolgenti. Funziona come un assistente alla creazione di video AI, rendendo la produzione video professionale accessibile ed efficiente.

HeyGen può creare avatar AI realistici per i miei video?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI espressivi che possono dare vita ai tuoi messaggi. Puoi anche migliorare la tua narrazione visiva con una ricca libreria di grafiche e risorse video disponibili all'interno della piattaforma.

Quali possibilità creative offre HeyGen per contenuti multilingue?

HeyGen è un potente creatore di video multilingue che supporta oltre 140 lingue, consentendo una localizzazione senza soluzione di continuità per il pubblico globale. Puoi generare voiceover autentici per garantire che il tuo messaggio risuoni attraverso diversi paesaggi linguistici.

HeyGen fornisce strumenti per una generazione video efficiente?

Assolutamente, HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo, offrendo oltre 1000 modelli video personalizzati per avviare i tuoi progetti. Questo facilita la produzione rapida di contenuti e consente una facile modifica e personalizzazione del testo per adattarsi alle tue esigenze specifiche.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo