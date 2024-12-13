Generatore di Video Formativi Multilingue per Team Globali
Dai potere ai team di L&D di creare video formativi per i dipendenti coinvolgenti e convenienti in oltre 280 lingue con avatar AI avanzati.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Rivoluziona il tuo processo di onboarding dei dipendenti con un video istruttivo conciso di 2 minuti progettato per i dipartimenti HR e i team di supporto IT. Questo video visivamente passo-passo, con elementi di condivisione dello schermo e infografiche, può essere generato facilmente da un semplice script utilizzando le capacità di Text-to-video da script. La narrazione calma e informativa assicura che i nuovi assunti comprendano rapidamente le procedure tecniche essenziali, rendendo la formazione efficiente e scalabile.
Scopri come i proprietari di piccole e medie imprese e i responsabili della formazione possono creare rapidamente video formativi di grande impatto senza spendere una fortuna in un clip dinamico di 60 secondi. Questo video veloce, che mostra grafiche moderne e passaggi di creazione rapidi, evidenzia come un generatore di video AI possa produrre contenuti coinvolgenti in modo economico utilizzando Template e scene pre-progettati. Uno stile audio vivace ed entusiasta trasmetterà la semplicità e la velocità della creazione di video per varie comunicazioni interne.
Dai potere alle aziende globali e ai content manager di aggiornare e localizzare facilmente i contenuti formativi con un video professionale di 45 secondi. Questo video, caratterizzato da transizioni fluide e visuali accessibili a livello globale, dimostra come la generazione di Voiceover faciliti il doppiaggio AI, traducendo e adattando i materiali esistenti in oltre 280 lingue. Una voce fluida e professionale guiderà gli spettatori nell'utilizzo della piattaforma di HeyGen per migliorare i loro video formativi multilingue, garantendo rilevanza culturale e ampia portata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espansione Globale della Formazione Multilingue.
Produci una vasta libreria di corsi formativi in modo efficiente, espandendo la tua portata a un pubblico globale e diversificato in oltre 280 lingue.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Utilizza avatar AI e contenuti video dinamici per migliorare significativamente la partecipazione dei discenti, la comprensione e la ritenzione delle conoscenze in tutta la formazione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?
HeyGen potenzia la creazione efficiente di video utilizzando avatar AI avanzati e capacità di text-to-video. Offre una soluzione di Generazione Video End-to-End, trasformando gli script in video professionali con facilità.
HeyGen può creare video formativi multilingue?
Sì, HeyGen funziona come un potente generatore di video formativi multilingue, supportando il doppiaggio AI in oltre 280 lingue. Questo include la generazione di sottotitoli e didascalie precise, rendendo la comunicazione globale senza soluzione di continuità.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come la conversione senza soluzione di continuità da script a video, generando automaticamente voiceover e sottotitoli/didascalie sincronizzati. Il nostro assistente AI guida gli utenti attraverso l'intero processo di creazione video, semplificando compiti complessi.
HeyGen supporta template video personalizzati per il branding?
Assolutamente, HeyGen fornisce template video personalizzati e controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di logo e colori. Questo assicura che tutti i video formativi e di onboarding dei dipendenti siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand.