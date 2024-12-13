Generatore di Video Formativi Multilingue per Team Globali

Dai potere ai team di L&D di creare video formativi per i dipendenti coinvolgenti e convenienti in oltre 280 lingue con avatar AI avanzati.

Hai difficoltà a fornire una formazione coerente e multilingue ai tuoi team globali di L&D? Immagina un video professionale e pulito di 90 secondi in cui un avatar AI spiega procedure di conformità complesse in più lingue. Questo video coinvolgente, rivolto ai professionisti L&D e ai formatori aziendali, presenta una generazione di voiceover chiara e autorevole che garantisce che ogni dipendente comprenda le informazioni chiave, superando le barriere linguistiche senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Rivoluziona il tuo processo di onboarding dei dipendenti con un video istruttivo conciso di 2 minuti progettato per i dipartimenti HR e i team di supporto IT. Questo video visivamente passo-passo, con elementi di condivisione dello schermo e infografiche, può essere generato facilmente da un semplice script utilizzando le capacità di Text-to-video da script. La narrazione calma e informativa assicura che i nuovi assunti comprendano rapidamente le procedure tecniche essenziali, rendendo la formazione efficiente e scalabile.
Prompt di Esempio 2
Scopri come i proprietari di piccole e medie imprese e i responsabili della formazione possono creare rapidamente video formativi di grande impatto senza spendere una fortuna in un clip dinamico di 60 secondi. Questo video veloce, che mostra grafiche moderne e passaggi di creazione rapidi, evidenzia come un generatore di video AI possa produrre contenuti coinvolgenti in modo economico utilizzando Template e scene pre-progettati. Uno stile audio vivace ed entusiasta trasmetterà la semplicità e la velocità della creazione di video per varie comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 3
Dai potere alle aziende globali e ai content manager di aggiornare e localizzare facilmente i contenuti formativi con un video professionale di 45 secondi. Questo video, caratterizzato da transizioni fluide e visuali accessibili a livello globale, dimostra come la generazione di Voiceover faciliti il doppiaggio AI, traducendo e adattando i materiali esistenti in oltre 280 lingue. Una voce fluida e professionale guiderà gli spettatori nell'utilizzo della piattaforma di HeyGen per migliorare i loro video formativi multilingue, garantendo rilevanza culturale e ampia portata.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Formativi Multilingue

Rivoluziona la formazione dei dipendenti con la creazione di video potenziata dall'AI, fornendo contenuti coerenti e coinvolgenti in oltre 280 lingue senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Formativo
Inizia creando il tuo contenuto formativo. Utilizza l'interfaccia intuitiva della piattaforma o l'assistente AI per perfezionare il tuo script, sfruttando le robuste capacità di script-to-video per strutturare efficacemente il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Progetta scene coinvolgenti utilizzando template video personalizzati e una ricca libreria multimediale per abbinare perfettamente l'estetica del tuo modulo formativo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Doppiaggio Multilingue
Genera voiceover di alta qualità nella lingua desiderata. Applica senza soluzione di continuità il doppiaggio AI per tradurre il tuo video in oltre 280 lingue, garantendo l'accessibilità globale per i tuoi team di L&D.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Contenuto
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/didascalie per una comprensione migliorata. Esporta il tuo video formativo pronto per la condivisione per un'integrazione facile nel tuo LMS o altre piattaforme di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

Trasforma argomenti complessi in video potenziati dall'AI chiari, coinvolgenti e facili da comprendere, migliorando i risultati educativi in qualsiasi campo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen potenzia la creazione efficiente di video utilizzando avatar AI avanzati e capacità di text-to-video. Offre una soluzione di Generazione Video End-to-End, trasformando gli script in video professionali con facilità.

HeyGen può creare video formativi multilingue?

Sì, HeyGen funziona come un potente generatore di video formativi multilingue, supportando il doppiaggio AI in oltre 280 lingue. Questo include la generazione di sottotitoli e didascalie precise, rendendo la comunicazione globale senza soluzione di continuità.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come la conversione senza soluzione di continuità da script a video, generando automaticamente voiceover e sottotitoli/didascalie sincronizzati. Il nostro assistente AI guida gli utenti attraverso l'intero processo di creazione video, semplificando compiti complessi.

HeyGen supporta template video personalizzati per il branding?

Assolutamente, HeyGen fornisce template video personalizzati e controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di logo e colori. Questo assicura che tutti i video formativi e di onboarding dei dipendenti siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand.

