Il tuo Generatore di Video Promozionali Multilingue Definitivo

Localizza facilmente il tuo messaggio utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen per coinvolgere mercati diversi.

562/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti e piccole imprese che necessitano di generare video promozionali rapidamente ed efficacemente. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo dinamico e coinvolgente, abbinato a voiceover AI chiari e naturali, per illustrare come il generatore di video AI trasformi un semplice script in un video raffinato. Sottolinea la semplicità dell'uso della funzione Testo-a-video da script di HeyGen per ridurre drasticamente i tempi di creazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un walkthrough tecnico di 2 minuti per istituzioni educative e dipartimenti di formazione aziendale, concentrandoti sulla precisione dei sottotitoli e delle didascalie multilingue. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e chiaro, presentando concetti complessi con grafica facile da comprendere e un voiceover generato da AI sincronizzato. Illustra la capacità di Sottotitoli/didascalie di HeyGen dimostrando come aggiungere e personalizzare facilmente didascalie in diverse lingue, rendendo i materiali di formazione accessibili a livello globale attraverso un efficace Dubbing AI.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e aziende attente al budget, dimostrando come ridurre significativamente i costi di produzione. Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva veloce e orientata alla soluzione, combinata con un voiceover AI diretto e convincente. Mostra la capacità di Template & scene di HeyGen, illustrando come creare rapidamente video di qualità professionale, minimizzando sia il tempo che le spese senza compromettere la qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali Multilingue

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti che parlano a un pubblico globale, trasformando il tuo messaggio con la potenza dell'AI e strumenti di localizzazione professionali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo script di marketing nell'editor. Questo converte istantaneamente il tuo testo in una base video, sfruttando la nostra capacità di testo-a-video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona dalla nostra gamma diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Puoi ulteriormente personalizzare il tuo video scegliendo tra i nostri template pre-progettati.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli Multilingue
Genera voiceover professionali in più lingue utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover. Migliora l'accessibilità con sottotitoli e didascalie multilingue sincronizzati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Promozionale
Finalizza ed esporta il tuo video promozionale. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti siano ottimizzati per la portata globale e i promo sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Localizza Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in potenti video multilingue per costruire fiducia ed espandere la portata globale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di localizzazione video per il pubblico globale?

HeyGen utilizza avanzate capacità di Traduzione Video AI e Dubbing AI, permettendo ai creatori di localizzare facilmente i loro video promozionali. Questa tecnologia assicura una traduzione e un sincronismo labiale senza soluzione di continuità, facendo risuonare i tuoi contenuti con il pubblico globale.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare video AI da uno script?

HeyGen trasforma il tuo script scritto in un video AI di alta qualità utilizzando una robusta tecnologia di testo-a-video. Questo processo include la generazione di avatar AI realistici e voiceover AI sincronizzati, semplificando la complessa produzione video.

HeyGen può creare video brandizzati utilizzando avatar AI personalizzati e controlli di branding specifici?

Assolutamente. HeyGen supporta la creazione di Video Brandizzati professionali permettendo agli utenti di integrare i loro elementi di branding specifici e avatar AI personalizzati. Questo assicura coerenza visiva e rafforza l'identità del marchio in tutti i tuoi contenuti video.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per sviluppare promo multilingue sui social media?

HeyGen è un generatore di video AI ideale per creare promo sui social media coinvolgenti, riducendo significativamente i costi e i tempi di produzione. Offre funzionalità come sottotitoli e didascalie multilingue e una varietà di Template pre-progettati, rendendo le tue campagne più efficaci a livello globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo