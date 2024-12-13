Generatore di Video di Onboarding Multilingue: Formazione Globale Semplificata

Fornisci contenuti formativi multilingue di impatto a livello globale. Sfrutta i voiceover AI per creare video di onboarding coinvolgenti per la tua forza lavoro diversificata, risparmiando tempo e costi.

Sviluppa un video di 1 minuto rivolto ai responsabili HR e L&D globali, mostrando come il "generatore di video di onboarding multilingue" di HeyGen sfrutti gli "avatar AI" per semplificare la creazione di contenuti coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar diversi che trasmettono messaggi in varie lingue, accompagnati da una precisa "generazione di voiceover" e "sottotitoli/didascalie" per evidenziare la capacità della piattaforma di supportare facilmente una forza lavoro veramente globale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai decisori IT e ai responsabili tecnologici L&D, dimostrando la potenza dell'"automazione video AI" di HeyGen per creare "video di onboarding potenziati dall'AI" altamente efficaci. Lo stile visivo dovrebbe essere funzionale e illustrativo, con registrazioni dello schermo dell'interfaccia intuitiva e mostrando come la funzionalità "da testo a video da script" si integri perfettamente nei flussi di lavoro di "integrazione LMS" esistenti, enfatizzando una produzione più rapida e una riduzione dello sforzo manuale grazie a "modelli e scene" intelligenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per i creatori di contenuti formativi, illustrando come HeyGen faciliti contenuti di "formazione multilingue" superiori attraverso la sua gamma di "modelli personalizzabili". La narrazione visiva dovrebbe essere vivace, dimostrando modifiche e aggiustamenti rapidi, enfatizzando la flessibilità di "modelli e scene" per una "localizzazione dei contenuti" efficace per diversi pubblici regionali, con un focus sulla consegna di output raffinati pronti per qualsiasi piattaforma tramite "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 1 minuto e 30 secondi rivolto ai clienti aziendali con team internazionali diversificati, evidenziando il supporto impareggiabile di HeyGen per "oltre 140 lingue" nella trasmissione di informazioni critiche. La presentazione visiva dovrebbe essere nitida e professionale, utilizzando filmati di repertorio diversificati dalla "libreria multimediale/supporto stock" per rappresentare varie regioni, mentre si enfatizza la precisione dei "sottotitoli/didascalie" e il flusso naturale della "generazione di voiceover" per garantire l'accuratezza tecnica e l'efficacia delle "funzionalità di localizzazione" in tutti i materiali di formazione o comunicazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding Multilingue

Semplifica il tuo onboarding globale dei dipendenti con video multilingue potenziati dall'AI. Crea, localizza e condividi facilmente contenuti coinvolgenti in oltre 140 lingue.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Principale
Inizia incollando il tuo script direttamente nella piattaforma. La nostra funzione da testo a video trasformerà il tuo testo in scene video coinvolgenti, pronte per la personalizzazione.
2
Step 2
Scegli Avatar e Voci AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Arricchisci il tuo video con voiceover AI professionali, garantendo una narrazione chiara e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli Multilingue
Localizza facilmente i tuoi contenuti generando voiceover AI e sottotitoli/didascalie in oltre 140 lingue, rendendo il tuo onboarding accessibile a una forza lavoro globale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Scarica il tuo video di onboarding multilingue finito in vari rapporti d'aspetto. Integralo senza problemi nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) per una facile distribuzione e formazione dei dipendenti.

Casi d'Uso

Incorpora Contenuti di Onboarding Ispiratori

.

Genera video motivazionali coinvolgenti come parte dell'onboarding per allineare i nuovi assunti alla cultura e alla visione aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di onboarding potenziati dall'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia da testo a video per trasformare script in video di onboarding per dipendenti professionali e coinvolgenti. Questa piattaforma video AI semplifica la creazione di contenuti, consentendo una produzione più rapida di contenuti formativi di alta qualità senza complessi montaggi video.

HeyGen può supportare la generazione di video di onboarding multilingue per una forza lavoro globale?

Assolutamente. HeyGen è un potente generatore di video di onboarding multilingue, offrendo voiceover AI in oltre 140 lingue e sottotitoli e didascalie automatici. Questa capacità garantisce che i tuoi video di onboarding per dipendenti siano localizzati e accessibili a tutta la tua forza lavoro globale.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per integrare i video di onboarding nei sistemi esistenti?

HeyGen fornisce capacità robuste per un'integrazione LMS senza soluzione di continuità e l'esportazione SCORM, rendendo facile incorporare video generati dall'AI nei tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti. La piattaforma supporta anche la trascrizione automatica dei video e la registrazione dello schermo per materiali formativi completi.

Come posso personalizzare gli avatar AI e l'aspetto generale dei miei video di onboarding con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi attori AI personalizzati, modelli personalizzabili e controlli di branding per loghi e colori. Questo assicura che i tuoi video di onboarding potenziati dall'AI mantengano un'identità di marca coerente e forniscano un'esperienza di apprendimento su misura.

