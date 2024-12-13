Creatore di Video di Marketing Multilingue: Vai Globale

Trasforma i tuoi contenuti di marketing per un pubblico globale. Utilizza potenti funzionalità di conversione da testo a video per campagne localizzate di impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo dinamico di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che mirano a una portata globale. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e veloce, utilizzando grafica moderna e testo sullo schermo per enfatizzare i benefici chiave. L'audio dovrebbe essere vivace e articolato, abbinato a sottotitoli generati automaticamente che si adattano a varie lingue, dimostrando la capacità senza soluzione di continuità di passare da testo a video e le funzionalità di sottotitoli.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial tecnico di 2 minuti per formatori aziendali, illustrando la semplicità di convertire i materiali di formazione in un formato video multilingue. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, utilizzando registrazioni dello schermo e infografiche animate per guidare lo spettatore. L'audio deve essere informativo e preciso, fornito da una voce AI professionale, sottolineando come la generazione di Voiceover di HeyGen e i sottotitoli consentano una traduzione rapida con un solo clic per un'educazione globale completa dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale conciso di 45 secondi per le agenzie pubblicitarie, dimostrando l'efficienza nella creazione di annunci multilingue coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere audace e moderno, con tagli rapidi tra scene diverse dalla libreria di Template e scene di HeyGen. L'audio sarà diretto e incisivo, guidato da uno script avvincente che può essere trasformato direttamente da testo a video, mostrando la rapida localizzazione dei contenuti per il marketing.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing Multilingue

Crea facilmente video di marketing professionali in oltre 140 lingue con AI. Raggiungi un pubblico globale e lancia campagne localizzate con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio Principale
Inizia incollando il tuo script di marketing nell'editor di HeyGen. La nostra funzione di conversione da testo a video trasformerà il tuo testo in una base video dinamica, assicurando che il tuo messaggio iniziale sia chiaro e convincente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori digitali trasmetteranno il tuo script con espressioni naturali e gesti simili a quelli umani, rendendo i tuoi contenuti coinvolgenti.
3
Step 3
Traduci per una Portata Globale
Espandi il tuo pubblico istantaneamente con la nostra funzione di traduzione con un clic. Converti facilmente lo script e il voiceover del tuo video in oltre 140 lingue, inclusi sottotitoli e didascalie automatiche, per campagne video veramente multilingue.
4
Step 4
Esporta e Lancia le Campagne
Una volta tradotto, utilizza le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione di HeyGen per preparare i tuoi video di alta qualità per qualsiasi piattaforma. Ora sei pronto per lanciare campagne localizzate e connetterti con mercati diversi in tutto il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo del Cliente Localizzate

Presenta storie di successo del cliente convincenti a livello globale attraverso video AI localizzati, aumentando la credibilità e la fiducia.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen gli avatar AI per contenuti coinvolgenti?

HeyGen impiega tecnologia AI all'avanguardia per generare avatar AI realistici che possono trasmettere il tuo messaggio in oltre 140 lingue. Questa capacità tecnica consente video "multilingue dinamici" e "campagne localizzate" senza la necessità di riprese video tradizionali.

Qual è il processo di conversione da testo a video di HeyGen?

HeyGen semplifica la "creazione di video AI" convertendo direttamente i testi in video professionali con "generazione di Voiceover" realistica. Questa potente funzionalità di "conversione da testo a video" supporta la produzione rapida di contenuti, inclusi "sottotitoli automatici" e "traduzione con un clic" per video "multilingue" in "oltre 140 lingue".

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti localizzati in modo efficiente?

HeyGen è progettato come un robusto "creatore di video di marketing multilingue" per "campagne localizzate". Offre funzionalità avanzate come "traduzione con un clic" in "oltre 140 lingue" e "sottotitoli automatici", rendendo semplice raggiungere una "portata globale" con i tuoi "contenuti di marketing".

HeyGen può semplificare il flusso di lavoro di produzione video per i team?

Assolutamente, HeyGen è progettato per semplificare l'intero flusso di lavoro di "creazione di video AI" con funzionalità come un "generatore di script AI" per i contenuti iniziali e "Template video" per avvii rapidi. La sua piattaforma supporta anche la "collaborazione in team", consentendo a più utenti di contribuire e perfezionare i "contenuti di marketing" senza problemi.

