Il Generatore di Video di Marketing Multilingue Definitivo

Crea contenuti di marketing coinvolgenti in oltre 140 lingue con avatar AI, risparmiando tempo e costi.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto che mostri come i responsabili marketing e i creatori di contenuti possano sfruttare un generatore di video di marketing multilingue per raggiungere pubblici diversi. Adottando uno stile visivo dinamico e professionale, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce chiara e coinvolgente, questo video enfatizzerà la facilità di creare campagne localizzate. Dovrebbe evidenziare l'integrazione degli avatar AI realistici di HeyGen, che parlano fluentemente qualsiasi lingua, semplificando gli sforzi di comunicazione globale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per gli specialisti di apprendimento e sviluppo aziendale, un video informativo di 90 secondi potrebbe illustrare il potere trasformativo di un generatore di video AI nella produzione di video formativi efficaci. Questo contenuto dovrebbe mantenere uno stile grafico pulito e istruttivo, supportato da una voce autorevole e musica di sottofondo sottile. Fondamentale è evidenziare come la generazione di Voiceover di HeyGen, abbinata alla traduzione con un solo clic, converta senza sforzo i contenuti in più lingue, facilitando il lancio globale della formazione.
Prompt di Esempio 2
Per aiutare i proprietari di piccole e medie imprese ad espandere la loro portata globale, crea un video istruttivo multilingue di 2 minuti. Questa produzione coinvolgente dovrebbe guidare visivamente gli spettatori attraverso il processo di conversione di idee complesse in contenuti raffinati, con dimostrazioni passo-passo, un narratore amichevole e grafiche a tema mondiale. Enfatizza la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen, dimostrando come gli utenti possano personalizzare rapidamente i video AI per adattarsi a vari mercati regionali.
Prompt di Esempio 3
Un video promozionale rapido di 45 secondi, su misura per le agenzie di marketing digitale, potrebbe trasmettere efficacemente come HeyGen le aiuti a risparmiare tempo e costi nei progetti dei clienti. Con uno stile visivo e audio elegante, moderno e veloce, completo di una voce professionale ed effetti sonori d'impatto, questo video dovrebbe dimostrare un'efficienza significativa. Mostra il rapido dispiegamento di video in oltre 140 lingue utilizzando la vasta libreria di Template e scene di HeyGen, migliorando il servizio clienti e la consegna delle campagne.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Marketing Multilingue

Crea senza sforzo video di marketing coinvolgenti e localizzati per un pubblico globale utilizzando avatar AI avanzati, traduzione istantanea e template personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il video di marketing. Utilizza la funzione di testo-a-video per convertire istantaneamente il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti, pronti per ulteriori personalizzazioni.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per essere il volto del tuo messaggio di marketing. Personalizza il loro aspetto e sincronizzali con il tuo script per una presentazione professionale.
3
Step 3
Localizza il Tuo Contenuto
Traduce il tuo video in oltre 140 lingue con traduzione con un solo clic. Seleziona tra oltre 30 voiceover con accenti multipli per assicurarti che il tuo messaggio di marketing risuoni a livello globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato il tuo video di marketing multilingue, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividi facilmente i tuoi contenuti localizzati su tutti i tuoi canali di marketing per raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti a Livello Globale

.

Mostra storie di successo dei clienti coinvolgenti con video potenziati dall'AI, comunicando efficacemente le testimonianze a un pubblico mondiale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente agli utenti di creare video professionali senza sforzo. Puoi trasformare il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una sofisticata tecnologia di testo-a-video. Questo semplifica l'intero processo di produzione, dal concetto al risultato finale.

HeyGen può creare video multilingue?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di video multilingue, supportando oltre 140 lingue con traduzione con un solo clic. Puoi generare voiceover diversi da oltre 30 opzioni, complete di accenti multipli, per localizzare efficacemente i tuoi contenuti per un pubblico globale.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili per i video AI?

HeyGen fornisce ampie opzioni per personalizzare i video AI, inclusi controlli completi per il branding di loghi e colori. Puoi sfruttare una vasta libreria di template e scene, eseguire modifiche precise del testo all'interno del tuo script e persino integrare i video con piattaforme LMS esistenti per un dispiegamento senza soluzione di continuità.

Oltre alla creazione di base dei video, quali funzionalità avanzate offre HeyGen per gli utenti esperti?

HeyGen va oltre la creazione di base offrendo funzionalità potenti come la precisa conversione da testo a video da script, la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli/caption automatici. Gli utenti beneficiano anche di un ampio supporto per librerie multimediali/stock e di un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per diverse esigenze di esportazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo