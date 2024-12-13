Generatore di Video HR Multilingue: Crea Formazione Globale Rapidamente
Trasforma gli script in video di formazione HR coinvolgenti istantaneamente. Il nostro generatore di video HR multilingue offre potenti capacità di text-to-video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video conciso di 2 minuti rivolto ai team di L&D, mostrando come possano convertire documentazione tecnica complessa in video di formazione per i dipendenti coinvolgenti. Il video dovrebbe illustrare l'uso senza soluzione di continuità della funzione di HeyGen Text-to-video da script combinata con il supporto della libreria multimediale/stock disponibile, mantenendo un'estetica visiva informativa, pulita e aziendale con un voiceover chiaro e autorevole.
Produci un video dinamico di 45 secondi per i responsabili delle comunicazioni interne, evidenziando l'efficienza di una piattaforma video AI nella diffusione di aggiornamenti aziendali urgenti ai team globali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, enfatizzando come la funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen faciliti una comunicazione rapida e accessibile attraverso le barriere linguistiche, con rapida ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
Crea un video raffinato di 1 minuto rivolto ai team di formazione sui prodotti, illustrando come possano creare contenuti sofisticati di Internal Upskilling per nuove funzionalità software. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI esperto, sfruttando modelli video personalizzati e scene per trasmettere un messaggio professionale e coerente con il marchio con un voiceover chiaro e istruttivo, mostrando la versatilità della piattaforma.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Raggiungi Più Studenti in Tutto il Mondo.
Espandi le tue iniziative globali di apprendimento e sviluppo creando e localizzando facilmente corsi di formazione per una forza lavoro diversificata.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora l'impatto della tua formazione HR fornendo contenuti video coinvolgenti potenziati dall'AI che migliorano la comprensione e la ritenzione dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come supporta HeyGen la creazione di video HR e di formazione multilingue?
HeyGen funziona come un potente generatore di video HR multilingue, sfruttando avatar AI e doppiaggio AI per convertire il testo in video in più lingue. Questa capacità consente la traduzione automatica e l'inclusione di sottotitoli e didascalie, rendendo i video di formazione per i dipendenti globali accessibili ed efficienti.
Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che fornisce una suite di funzionalità potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici e conversione da testo a video da script. Questo semplifica il processo di creazione di video per una varietà di contenuti, come video di formazione per i dipendenti e materiali di onboarding e HR.
I video di HeyGen possono essere integrati con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per un facile deployment?
Sì, HeyGen è progettato per essere una piattaforma video AI adattabile, supportando integrazioni che facilitano il deployment dei tuoi contenuti di formazione negli ambienti LMS esistenti. Questo include la compatibilità per l'esportazione di video in formati adatti per SCORM e altre piattaforme, garantendo un upskilling interno senza soluzione di continuità.
Come posso mantenere la coerenza del marchio quando genero video con HeyGen?
HeyGen ti consente di garantire facilmente che i tuoi video siano coerenti con il marchio attraverso modelli video personalizzabili e controlli di branding completi. Puoi incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi, facendo sì che ogni video creato con HeyGen si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.