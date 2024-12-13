Generatore di Video HR Multilingue: Crea Formazione Globale Rapidamente

Trasforma gli script in video di formazione HR coinvolgenti istantaneamente. Il nostro generatore di video HR multilingue offre potenti capacità di text-to-video.

Immagina un professionista delle risorse umane che deve integrare nuovi assunti in cinque diversi paesi. Crea un video coinvolgente di 90 secondi che dimostri come gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover possano trasformare rapidamente un singolo script di onboarding in versioni multilingue, garantendo un messaggio coerente e di alta qualità per un pubblico globale con uno stile visivo e audio professionale e accogliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 2 minuti rivolto ai team di L&D, mostrando come possano convertire documentazione tecnica complessa in video di formazione per i dipendenti coinvolgenti. Il video dovrebbe illustrare l'uso senza soluzione di continuità della funzione di HeyGen Text-to-video da script combinata con il supporto della libreria multimediale/stock disponibile, mantenendo un'estetica visiva informativa, pulita e aziendale con un voiceover chiaro e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per i responsabili delle comunicazioni interne, evidenziando l'efficienza di una piattaforma video AI nella diffusione di aggiornamenti aziendali urgenti ai team globali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, enfatizzando come la funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen faciliti una comunicazione rapida e accessibile attraverso le barriere linguistiche, con rapida ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
Prompt di Esempio 3
Crea un video raffinato di 1 minuto rivolto ai team di formazione sui prodotti, illustrando come possano creare contenuti sofisticati di Internal Upskilling per nuove funzionalità software. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI esperto, sfruttando modelli video personalizzati e scene per trasmettere un messaggio professionale e coerente con il marchio con un voiceover chiaro e istruttivo, mostrando la versatilità della piattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video HR Multilingue

Crea e localizza senza sforzo video di formazione e onboarding HR coinvolgenti per la tua forza lavoro globale, garantendo una comunicazione chiara in tutte le lingue.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video HR
Redigi il tuo contenuto e trasformalo istantaneamente in un video coinvolgente. La nostra piattaforma utilizza le capacità di **Text-to-video da script** per semplificare il processo di creazione, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio per comunicazioni HR di impatto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona da una vasta gamma di **avatar AI** per presentare il tuo messaggio. Migliora il tuo video con voci realistiche e personalizza il loro aspetto per allinearsi perfettamente con le linee guida del tuo marchio e contenuti HR.
3
Step 3
Traduci in Più Lingue
Espandi la tua portata globale sfruttando funzionalità avanzate per tradurre il tuo video in **più lingue**. Genera voiceover professionali con **generazione di Voiceover** integrata per garantire che il tuo contenuto HR risuoni autenticamente con ogni dipendente.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Finalizza il tuo video HR multilingue e preparalo per la distribuzione. Utilizza il **ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto** flessibile per varie piattaforme, garantendo che il tuo contenuto sia accessibile e pronto per l'integrazione sicura con **LMS** o altri metodi di condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni HR Globali

.

Fornisci comunicazioni HR vitali e messaggi di onboarding con video localizzati e di impatto per connetterti e motivare i tuoi dipendenti globali.

background image

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di video HR e di formazione multilingue?

HeyGen funziona come un potente generatore di video HR multilingue, sfruttando avatar AI e doppiaggio AI per convertire il testo in video in più lingue. Questa capacità consente la traduzione automatica e l'inclusione di sottotitoli e didascalie, rendendo i video di formazione per i dipendenti globali accessibili ed efficienti.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che fornisce una suite di funzionalità potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici e conversione da testo a video da script. Questo semplifica il processo di creazione di video per una varietà di contenuti, come video di formazione per i dipendenti e materiali di onboarding e HR.

I video di HeyGen possono essere integrati con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per un facile deployment?

Sì, HeyGen è progettato per essere una piattaforma video AI adattabile, supportando integrazioni che facilitano il deployment dei tuoi contenuti di formazione negli ambienti LMS esistenti. Questo include la compatibilità per l'esportazione di video in formati adatti per SCORM e altre piattaforme, garantendo un upskilling interno senza soluzione di continuità.

Come posso mantenere la coerenza del marchio quando genero video con HeyGen?

HeyGen ti consente di garantire facilmente che i tuoi video siano coerenti con il marchio attraverso modelli video personalizzabili e controlli di branding completi. Puoi incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi, facendo sì che ogni video creato con HeyGen si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo