Generatore di Video per Marchi Multilingue per un Impatto Globale

Crea video straordinari e in linea con il brand senza sforzo in più lingue con la funzione di testo in video di HeyGen, potenziando la tua portata globale.

Immagina un video di 30 secondi rivolto ai team di marketing globali, che mostra come un marchio multilingue possa creare facilmente contenuti video coerenti e in linea con il brand. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e pulito, con avatar AI animati e diversificati che trasmettono messaggi con generazione di voiceover multilingue coinvolgente, dimostrando una portata globale senza dover assumere più doppiatori.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vivace di 45 secondi per i social media rivolto a piccoli imprenditori e manager dei social media, illustrando quanto sia facile aumentare il coinvolgimento. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso ed energico, con un avatar parlante AI che trasforma il testo in video dal copione alla realtà, coinvolgendo gli spettatori con un tono amichevole e conversazionale e scene visivamente accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per creatori di contenuti ed educatori online, esplorando come trasformare il testo in video in materiale educativo coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando modelli video personalizzati da Templates & scenes e sottotitoli/caption professionali per chiarezza, accompagnati da una narrazione chiara e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale conciso di 15 secondi per imprenditori impegnati e startup, evidenziando la velocità e la semplicità di un generatore di video AI. I visual dovrebbero essere veloci, moderni e visivamente accattivanti, integrando rapidamente il supporto della libreria multimediale/stock e dimostrando un ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto efficiente per varie piattaforme, dimostrando che non sono necessarie competenze di editing video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video per Marchi Multilingue

Crea facilmente video professionali e in linea con il brand per un pubblico globale in più lingue, senza competenze estese di editing video.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione e Seleziona un Avatar AI
Inizia inserendo il tuo copione video, quindi scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare efficacemente il messaggio del tuo marchio.
2
Step 2
Traduci e Genera Voiceover Multilingue
Con un solo clic, traduci il tuo copione in varie lingue e genera istantaneamente voiceover generati dall'AI con suono naturale per ogni versione.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti Visivi
Personalizza il tuo video con controlli di branding, inclusi loghi, colori e musica di sottofondo, assicurando un'esperienza video coerente con il brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto Globale
Finalizza il tuo video multilingue con sottotitoli/caption ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per la creazione di video per diverse piattaforme e social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Traduci le storie di successo dei clienti in video AI multilingue coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare il valore del marchio a livello globale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il mio processo di produzione video creativo?

HeyGen ti consente di trasformare il testo in video senza sforzo, sfruttando gli Avatar Parlanti AI e la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Questo semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti, dalla creazione di video per i social media alla promozione di prodotti con video parlanti, rendendo accessibili video di qualità da studio senza editing complesso.

HeyGen supporta efficacemente la creazione di video per marchi multilingue?

Assolutamente! HeyGen è un potente generatore di video per marchi multilingue che aiuta a localizzare i video in modo efficiente. Puoi produrre contenuti video in linea con il brand con voiceover generati dall'AI in più lingue, assicurando che il tuo messaggio risuoni a livello globale.

Che tipo di controllo creativo offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre un ampio controllo creativo con modelli video personalizzati e facile modifica e personalizzazione del testo. Puoi produrre video AI unici utilizzando una varietà di avatar AI e controlli di branding, permettendoti di creare storie visive coinvolgenti su misura per le tue esigenze specifiche.

HeyGen può aiutarmi a creare video AI coinvolgenti con visual dinamici?

Sì, HeyGen ti permette di creare video AI accattivanti con visual sia dal vivo che animati e avatar AI avanzati. Questa capacità è perfetta per sviluppare video virali o video di formazione AI dinamici che catturano l'attenzione e mantengono il coinvolgimento del pubblico.

