Creatore di Video di Annuncio Multilingue: Crea un Impatto Globale
Crea facilmente video di annuncio prodotto sorprendenti per un pubblico globale con voiceover AI e montaggio video automatizzato.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video aziendale conciso di 45 secondi per i dipendenti interni delle filiali internazionali, introducendo una nuova politica aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e informativo, con un avatar AI amichevole che trasmette i messaggi chiave. Migliora l'accessibilità sfruttando la capacità di "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire una chiara comprensione tra diversi background linguistici, rafforzando il valore di un creatore di video AI per le comunicazioni interne.
Produci un video coinvolgente di 15 secondi per i social media per promuovere un prossimo evento virtuale globale, rivolto a un ampio pubblico di potenziali partecipanti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, incorporando tagli rapidi e sovrapposizioni di testo animate accattivanti, il tutto accompagnato da una traccia strumentale vivace e di tendenza. Sfrutta la funzione "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un video multilingue dall'aspetto professionale che catturi l'attenzione e stimoli le iscrizioni.
Costruisci un video esplicativo chiaro e informativo di 60 secondi che dimostri una nuova funzionalità del tuo servizio, rivolto agli utenti esistenti che possono avere background linguistici diversi. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e funzionale, utilizzando registrazioni dello schermo o animazioni semplificate per illustrare i passaggi, accompagnati da un voiceover AI calmo e amichevole. Migliora la chiarezza e la portata globale sfruttando la capacità di "Text-to-video from script" di HeyGen per tradurre e generare facilmente contenuti per diverse regioni, rendendolo un efficace creatore di video AI per l'educazione degli utenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video di annuncio e annunci di impatto per catturare il tuo mercato di riferimento in diverse lingue e regioni.
Annunci Coinvolgenti sui Social Media.
Genera video di annuncio accattivanti per i social media e clip in più lingue per espandere istantaneamente la tua portata.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio multilingue?
HeyGen sfrutta l'AI per trasformare i tuoi script in video di annuncio dinamici e multilingue, completi di voiceover AI e sottotitoli per un pubblico globale. Questo consente un montaggio video automatizzato e una consegna efficiente del tuo messaggio in diverse lingue.
Quali opzioni creative offre HeyGen per video di annuncio personalizzabili?
HeyGen offre una vasta gamma di modelli video, controlli di branding personalizzati e una libreria multimediale, permettendoti di creare video di annuncio unici e coinvolgenti. Puoi anche utilizzare video animati e migliorare i visual con l'AI per un tocco professionale.
HeyGen può convertire rapidamente ed efficacemente il mio script in un video di annuncio?
Assolutamente, la piattaforma AI di HeyGen converte efficacemente il tuo script in un video di annuncio completo, inclusi voiceover AI professionali e visual dinamici. Questo semplifica il processo di produzione video, rendendo semplice generare video di annuncio aziendali o di prodotto.
Come supporta HeyGen il raggiungimento di un pubblico globale con i video di annuncio?
HeyGen ti consente di creare facilmente video multilingue con strumenti di traduzione AI e sottotitoli multilingue, assicurando che il tuo annuncio risuoni con un pubblico globale diversificato. La nostra piattaforma ottimizza i tuoi video per una portata ampia e un impatto massimo.