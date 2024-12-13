Creatore di Video di Annuncio Multilingue: Crea un Impatto Globale

Crea facilmente video di annuncio prodotto sorprendenti per un pubblico globale con voiceover AI e montaggio video automatizzato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video aziendale conciso di 45 secondi per i dipendenti interni delle filiali internazionali, introducendo una nuova politica aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e informativo, con un avatar AI amichevole che trasmette i messaggi chiave. Migliora l'accessibilità sfruttando la capacità di "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire una chiara comprensione tra diversi background linguistici, rafforzando il valore di un creatore di video AI per le comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 15 secondi per i social media per promuovere un prossimo evento virtuale globale, rivolto a un ampio pubblico di potenziali partecipanti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, incorporando tagli rapidi e sovrapposizioni di testo animate accattivanti, il tutto accompagnato da una traccia strumentale vivace e di tendenza. Sfrutta la funzione "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un video multilingue dall'aspetto professionale che catturi l'attenzione e stimoli le iscrizioni.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video esplicativo chiaro e informativo di 60 secondi che dimostri una nuova funzionalità del tuo servizio, rivolto agli utenti esistenti che possono avere background linguistici diversi. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e funzionale, utilizzando registrazioni dello schermo o animazioni semplificate per illustrare i passaggi, accompagnati da un voiceover AI calmo e amichevole. Migliora la chiarezza e la portata globale sfruttando la capacità di "Text-to-video from script" di HeyGen per tradurre e generare facilmente contenuti per diverse regioni, rendendolo un efficace creatore di video AI per l'educazione degli utenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Multilingue

Crea e localizza facilmente video di annuncio di impatto per un pubblico globale, assicurando che il tuo messaggio risuoni in tutto il mondo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo del tuo annuncio. La nostra piattaforma converte intelligentemente il tuo script in scene video dinamiche con la tecnologia text-to-video from script.
2
Step 2
Personalizza i Visual
Personalizza il tuo annuncio selezionando da una vasta gamma di modelli e scene. Adatta l'aspetto e la sensazione per allinearsi perfettamente con il tuo messaggio e il tuo brand.
3
Step 3
Genera Audio Multilingue
Espandi la tua portata aggiungendo facilmente la generazione di voiceover in varie lingue direttamente al tuo video, assicurando che il tuo messaggio sia compreso a livello globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video di annuncio per qualsiasi piattaforma con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni. Scarica il tuo prodotto finale e condividilo con il tuo pubblico di riferimento in tutto il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Formazione e gli Annunci Interni

.

Crea annunci formativi coinvolgenti che aumentano l'engagement e la ritenzione per una forza lavoro globale e multilingue.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio multilingue?

HeyGen sfrutta l'AI per trasformare i tuoi script in video di annuncio dinamici e multilingue, completi di voiceover AI e sottotitoli per un pubblico globale. Questo consente un montaggio video automatizzato e una consegna efficiente del tuo messaggio in diverse lingue.

Quali opzioni creative offre HeyGen per video di annuncio personalizzabili?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video, controlli di branding personalizzati e una libreria multimediale, permettendoti di creare video di annuncio unici e coinvolgenti. Puoi anche utilizzare video animati e migliorare i visual con l'AI per un tocco professionale.

HeyGen può convertire rapidamente ed efficacemente il mio script in un video di annuncio?

Assolutamente, la piattaforma AI di HeyGen converte efficacemente il tuo script in un video di annuncio completo, inclusi voiceover AI professionali e visual dinamici. Questo semplifica il processo di produzione video, rendendo semplice generare video di annuncio aziendali o di prodotto.

Come supporta HeyGen il raggiungimento di un pubblico globale con i video di annuncio?

HeyGen ti consente di creare facilmente video multilingue con strumenti di traduzione AI e sottotitoli multilingue, assicurando che il tuo annuncio risuoni con un pubblico globale diversificato. La nostra piattaforma ottimizza i tuoi video per una portata ampia e un impatto massimo.

