Generatore di Video AI Multilingue: Vai Globale Immediatamente
Supera le barriere linguistiche ed espandi la tua portata generando voiceover professionali in più lingue attraverso l'avanzata generazione di Voiceover.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti aziendali, rivolto ai professionisti delle risorse umane, con un design visivo chiaro e informativo e una voce amichevole. Dimostra come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script renda i contenuti scritti in video formativi accattivanti, rendendo le informazioni complesse digeribili e visivamente attraenti con avatar AI.
Produci un video demo di prodotto elegante di 60 secondi per i responsabili e-commerce, evidenziando la facilità di localizzazione video per i mercati internazionali. Adotta uno stile visivo e audio moderno e veloce per enfatizzare l'efficienza e la convenienza. Utilizza le funzionalità di sottotitoli/didascalie e generazione di voiceover di HeyGen per tradurre senza soluzione di continuità le informazioni sui prodotti in varie lingue.
Crea un annuncio sui social media vibrante di 30 secondi progettato per i creatori di contenuti, adottando uno stile visivo e audio alla moda ed energico per catturare rapidamente l'attenzione. Illustra come un semplice Generatore di Script AI combinato con la funzionalità di trasformazione del testo in video di HeyGen possa produrre contenuti dinamici, utilizzando voci AI per messaggi d'impatto che stimolano l'engagement.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi l'Apprendimento Globale.
Produci corsi più coinvolgenti con traduzione AI e voci AI, raggiungendo in modo efficiente un pubblico diversificato e mondiale.
Campagne Pubblicitarie Globali.
Sviluppa rapidamente annunci video localizzati ad alte prestazioni utilizzando avatar AI e supporto multilingue per connetterti con i mercati internazionali.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video AI multilingue?
HeyGen ti consente di creare video AI multilingue sofisticati senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta la traduzione AI avanzata e le voci AI per localizzare i tuoi contenuti video, assicurando che il tuo messaggio risuoni a livello globale con un supporto multilingue autentico. Questo semplifica la localizzazione video, rendendo la comunicazione globale semplice ed efficace.
HeyGen può creare avatar AI realistici per i miei contenuti?
Assolutamente. HeyGen consente la creazione di avatar AI altamente realistici, inclusi avatar AI personalizzati e gemelli digitali. Questi avatar danno vita ai tuoi contenuti con un realismo senza pari, garantendo presentazioni coinvolgenti e professionali per qualsiasi scopo.
Quali tipi di contenuti posso produrre con le capacità video AI di HeyGen?
Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti di alta qualità, dai video formativi coinvolgenti e comunicazioni aziendali ai video di marketing dinamici e contenuti per i social media. La nostra automazione video AI semplifica la produzione di contenuti, permettendoti di scalare la tua strategia di contenuti in modo efficiente.
HeyGen offre funzionalità robuste di clonazione vocale AI e sincronizzazione labiale?
Sì, HeyGen fornisce capacità di clonazione vocale AI e sincronizzazione labiale AI leader nel settore. Puoi generare voice-over multilingue dal suono naturale, garantendo una sostituzione del dialogo senza soluzione di continuità e una perfetta sincronizzazione per i tuoi video AI.