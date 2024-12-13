Generatore di Video AI Multilingue: Vai Globale Immediatamente

Supera le barriere linguistiche ed espandi la tua portata generando voiceover professionali in più lingue attraverso l'avanzata generazione di Voiceover.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti aziendali, rivolto ai professionisti delle risorse umane, con un design visivo chiaro e informativo e una voce amichevole. Dimostra come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script renda i contenuti scritti in video formativi accattivanti, rendendo le informazioni complesse digeribili e visivamente attraenti con avatar AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo di prodotto elegante di 60 secondi per i responsabili e-commerce, evidenziando la facilità di localizzazione video per i mercati internazionali. Adotta uno stile visivo e audio moderno e veloce per enfatizzare l'efficienza e la convenienza. Utilizza le funzionalità di sottotitoli/didascalie e generazione di voiceover di HeyGen per tradurre senza soluzione di continuità le informazioni sui prodotti in varie lingue.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio sui social media vibrante di 30 secondi progettato per i creatori di contenuti, adottando uno stile visivo e audio alla moda ed energico per catturare rapidamente l'attenzione. Illustra come un semplice Generatore di Script AI combinato con la funzionalità di trasformazione del testo in video di HeyGen possa produrre contenuti dinamici, utilizzando voci AI per messaggi d'impatto che stimolano l'engagement.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video AI Multilingue

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video coinvolgenti e localizzati con avatar e voci AI, raggiungendo un pubblico globale con un'efficienza senza pari.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia incollando il tuo script nel generatore. Poi, scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici o creane uno personalizzato per rappresentare efficacemente il tuo brand.
2
Step 2
Seleziona le Lingue di Destinazione e Genera Voiceover
Seleziona le lingue di destinazione desiderate e poi sfrutta le voci AI avanzate per generare voiceover dal suono naturale che trasmettono accuratamente il tuo messaggio a un pubblico globale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Personalizza il tuo video applicando modelli video personalizzati. Incorpora il logo e i colori del tuo brand e aggiungi media pertinenti per migliorare la coerenza visiva e il coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Multilingue
Con il tuo script, avatar e impostazioni linguistiche finalizzati, esporta il tuo video. La piattaforma gestisce automaticamente la conversione da testo a voce e la sincronizzazione labiale AI, generando sottotitoli/didascalie accurati per contenuti accessibili a livello globale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Localizzati per i Social Media

Genera rapidamente video coinvolgenti e localizzati per i social media con voci AI e localizzazione video, espandendo la tua portata su tutte le piattaforme.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI multilingue?

HeyGen ti consente di creare video AI multilingue sofisticati senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta la traduzione AI avanzata e le voci AI per localizzare i tuoi contenuti video, assicurando che il tuo messaggio risuoni a livello globale con un supporto multilingue autentico. Questo semplifica la localizzazione video, rendendo la comunicazione globale semplice ed efficace.

HeyGen può creare avatar AI realistici per i miei contenuti?

Assolutamente. HeyGen consente la creazione di avatar AI altamente realistici, inclusi avatar AI personalizzati e gemelli digitali. Questi avatar danno vita ai tuoi contenuti con un realismo senza pari, garantendo presentazioni coinvolgenti e professionali per qualsiasi scopo.

Quali tipi di contenuti posso produrre con le capacità video AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti di alta qualità, dai video formativi coinvolgenti e comunicazioni aziendali ai video di marketing dinamici e contenuti per i social media. La nostra automazione video AI semplifica la produzione di contenuti, permettendoti di scalare la tua strategia di contenuti in modo efficiente.

HeyGen offre funzionalità robuste di clonazione vocale AI e sincronizzazione labiale?

Sì, HeyGen fornisce capacità di clonazione vocale AI e sincronizzazione labiale AI leader nel settore. Puoi generare voice-over multilingue dal suono naturale, garantendo una sostituzione del dialogo senza soluzione di continuità e una perfetta sincronizzazione per i tuoi video AI.

