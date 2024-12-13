Generatore AI Multilingue: Parla in Qualsiasi Lingua.

Raggiungi il pubblico globale istantaneamente. Il nostro generatore AI multilingue offre generazione di voiceover di alta qualità in oltre 100 lingue per una localizzazione dei contenuti senza soluzione di continuità.

Crea un video tecnico di 1 minuto rivolto a sviluppatori software e responsabili della localizzazione, dimostrando come un generatore AI multilingue si integri perfettamente in app e siti web esistenti, mostrando flussi di lavoro automatizzati per i contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con registrazioni dello schermo di un ambiente di sviluppo e del prodotto finale localizzato, accompagnato da una voce narrante informativa e tecnica. Evidenzia la capacità di HeyGen "Text-to-video from script" per una rapida creazione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video analitico di 45 secondi per traduttori professionisti e fornitori di servizi linguistici, illustrando come un generatore di voci AI multilingue possa migliorare l'efficienza se abbinato a uno strumento CAT, enfatizzando la precisione della traduzione automatica. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, utilizzando confronti a schermo diviso delle lingue di origine e di destinazione, insieme a uno stile audio competente e rassicurante. Sottolinea la "Voiceover generation" di HeyGen per creare risultati accurati e dal suono naturale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti tecnici e professionisti dei media, dettagliando le capacità avanzate di un Traduttore AI nel generare "AI Translation & Captions" utilizzando modelli di deep learning avanzati. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica, con esempi di varie lingue e accenti, accompagnata da una narrazione chiara e professionale. Mostra la funzione "Subtitles/captions" di HeyGen come componente centrale di questo avanzato processo di traduzione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo aziendale di 60 secondi per responsabili IT e proprietari di prodotti focalizzati sull'espansione globale, evidenziando l'efficienza della Localizzazione AI per flussi di lavoro di contenuti ottimizzati in oltre 100 lingue. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e orientato al business, incorporando visualizzazioni di dati chiare e grafica professionale, con una traccia audio vivace ma formale. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per presentare informazioni chiave in vari contesti culturali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore AI Multilingue

Crea e localizza facilmente i tuoi contenuti in numerose lingue con la generazione di voci AI e flussi di lavoro efficienti, raggiungendo il pubblico globale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia creando o caricando il tuo testo o copione originale all'interno della piattaforma, pronto per la trasformazione da parte del generatore AI multilingue.
2
Step 2
Seleziona le Lingue di Destinazione
Utilizza la funzione Traduttore AI per scegliere tra una vasta gamma di lingue e selezionare voci AI multilingue di alta qualità per i tuoi contenuti.
3
Step 3
Genera Voci Multilingue
Sfrutta il generatore di voci AI multilingue per convertire istantaneamente il tuo copione tradotto in un discorso espressivo, con opzioni per aggiungere avatar AI.
4
Step 4
Esporta per una Portata Globale
Finalizza il tuo progetto esportando i contenuti localizzati, garantendo flussi di lavoro di contenuti senza soluzione di continuità per la distribuzione su diverse piattaforme globali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Aziendale Multilingue

.

Fornisci video di formazione di impatto localizzati per team globali, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione attraverso contenuti vocali AI multilingue di alta qualità.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la localizzazione AI per il pubblico globale?

Il generatore di voci AI multilingue di HeyGen consente ai creatori di produrre voiceover e sottotitoli di alta qualità in oltre 100 lingue, rendendo i contenuti accessibili in tutto il mondo. Le sue avanzate capacità di Traduttore AI supportano flussi di lavoro di localizzazione senza soluzione di continuità per pubblici diversi.

Quali strumenti offre HeyGen per la produzione automatizzata di contenuti video?

HeyGen sfrutta un robusto generatore Text-to-Speech per trasformare i copioni in video coinvolgenti con avatar AI. Questo ottimizza i flussi di lavoro dei contenuti, consentendo una produzione efficiente attraverso l'automazione e capacità avanzate di AI.

HeyGen può adattarsi al mio attuale ambiente di produzione di contenuti?

HeyGen è progettato per supportare una collaborazione senza soluzione di continuità e flussi di lavoro personalizzati, offrendo varie opzioni di integrazione per app e siti web. Gli utenti possono sfruttare modelli di contenuti, controlli di branding e librerie multimediali per allinearsi ai loro processi di produzione consolidati.

Qual è il livello di qualità e personalizzazione della voce che HeyGen fornisce?

HeyGen offre un discorso chiaro, empatico e realistico attraverso il suo avanzato generatore di voci AI multilingue. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di voci espressive e dal suono naturale e personalizzare gli avatar AI per mantenere una voce di brand coerente.

