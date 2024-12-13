Il Generatore di Video Multi-Dipartimento per una Creazione Senza Soluzione di Continuità

Dai potere a ogni team di creare video personalizzati di qualità da studio istantaneamente, sfruttando avatar AI avanzati.

Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai team aziendali interni, mostrando come HeyGen funzioni come un "generatore di video multi-dipartimento" per comunicazioni semplificate. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando una voce narrante chiara e informativa generata dalla funzione "Generazione di voiceover" di HeyGen, dimostrando come i diversi dipartimenti possano sfruttare gli "avatar AI" per presentare messaggi coerenti e in linea con il brand senza una produzione estensiva.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 60 secondi per professionisti del marketing e piccoli imprenditori, evidenziando HeyGen come un "generatore di video AI" che produce "video di qualità da studio" in modo efficiente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e vivace, con transizioni coinvolgenti e una voce professionale, enfatizzando la facilità di creare contenuti accattivanti da un semplice script utilizzando la capacità "Testo-a-video da script" di HeyGen e i "Template e scene" pre-progettati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai dipartimenti HR e formazione, dimostrando la potenza degli "avatar interattivi" e "avatar digitali" per creare moduli di formazione video coinvolgenti e in linea con il brand. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole ed educativo, con un discorso chiaro e articolato e "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, generati utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per offrire esperienze di apprendimento coerenti e personalizzate.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di suggerimenti rapidi di 45 secondi per i team di vendita e i manager del successo del cliente, concentrandosi sulla generazione di "messaggi video personalizzati" con efficienza, utilizzando le capacità di automazione di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e personale, con un tono amichevole, illustrando quanto facilmente i video possano essere personalizzati e poi esportati per varie piattaforme utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, supportata da una ricca "Libreria multimediale/supporto stock".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Multi-Dipartimento

Scopri come creare senza soluzione di continuità video di qualità da studio, in linea con il brand, per le diverse esigenze dei dipartimenti utilizzando un generatore di video AI.

1
Step 1
Scegli un Template
Inizia selezionando un template dalla vasta libreria disponibile. Con opzioni su misura per vari dipartimenti, puoi assicurarti che il tuo video si adatti al contesto specifico e agli obiettivi del tuo team.
2
Step 2
Aggiungi Avatar Interattivi
Aumenta il coinvolgimento integrando avatar interattivi. Questi personaggi digitali sono ideali per creare esperienze personalizzate che risuonano con il tuo pubblico mantenendo un tocco professionale.
3
Step 3
Genera Voiceover
Utilizza la funzione di generazione di voiceover per dare vita agli script. Che tu stia narrando una panoramica del prodotto o consegnando un messaggio personalizzato, questo assicura chiarezza e professionalità senza la necessità di registrazioni esterne.
4
Step 4
Esporta con il Branding
Concludi il tuo video applicando i controlli di branding specifici dell'azienda. Aggiungi loghi, regola i colori e assicurati la coerenza con le linee guida del tuo brand prima di esportare il video nel rapporto d'aspetto e formato desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Dinamiche

Crea video di successo dei clienti accattivanti con l'AI per dimostrare il valore e rafforzare le relazioni con i clienti per vendite e marketing.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video?

HeyGen utilizza la tecnologia AI per semplificare il processo di creazione video con funzionalità come testo-a-video da script, avatar generati dall'AI e template personalizzabili. Questo assicura agli utenti di poter creare video di qualità da studio, in linea con il brand, in modo efficiente.

HeyGen può supportare progetti video multi-dipartimento?

Assolutamente! HeyGen funziona come un generatore di video multi-dipartimento, integrandosi perfettamente con vari flussi di lavoro. Con l'integrazione API e i controlli di branding, facilita la creazione di video personalizzati per le diverse esigenze organizzative.

Cosa rende HeyGen adatto per avatar interattivi?

HeyGen eccelle nella generazione di avatar interattivi grazie ai suoi strumenti AI avanzati. Gli utenti possono creare avatar dinamici e coinvolgenti che sincronizzano accuratamente il labiale e consegnano messaggi video personalizzati, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.

HeyGen offre supporto multilingue per team globali?

Sì, HeyGen fornisce un supporto multilingue completo, permettendo agli utenti di generare contenuti localizzati con voiceover e sottotitoli generati dall'AI, rendendolo ideale per team globali che mirano a raggiungere un ampio pubblico.

