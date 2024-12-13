Crea Video Coinvolgenti con il Generatore di Video Multi-Avatar

Produci senza sforzo contenuti video diversificati e coinvolgenti su larga scala con la nostra robusta funzione di testo-a-video da script.

Crea una presentazione dinamica di prodotto di 60 secondi rivolta ai proprietari di piccole imprese, con più avatar AI che interagiscono in un ambiente vivace e moderno. Lo stile visivo dovrebbe essere energico, con animazioni eleganti e palette di colori brillanti, accompagnato da una traccia musicale professionale e vivace e una generazione di voiceover chiara che spiega le caratteristiche. Sfrutta le capacità di HeyGen per mettere in scena facilmente scene complesse con più avatar e convertire un testo conciso in uno script video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo convincente di 90 secondi progettato per i creatori di corsi online, dimostrando un concetto complesso utilizzando un avatar AI personalizzato. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed educativo, incorporando elementi simili a infografiche e transizioni fluide, con un voiceover calmo e autorevole e musica di sottofondo ambientale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la sua robusta funzione di sottotitoli/didascalie per garantire la massima accessibilità e coinvolgimento per gli studenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa uno sketch umoristico di 45 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, in cui due avatar personalizzabili distinti si impegnano in un dialogo spiritoso. Lo stile visivo dovrebbe essere giocoso, con espressioni facciali esagerate e movimenti dinamici della telecamera, supportato da effetti sonori vivaci e voci AI espressive. Sfrutta appieno i diversi modelli e scene di HeyGen per impostare rapidamente l'interazione comica e dare vita a ogni persona unica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di testimonianza cliente autentico di 30 secondi per i team di vendita, con un avatar AI personalizzato 'gemello digitale' che racconta una storia di successo mentre l'avatar AI di un rappresentante aziendale offre una breve introduzione. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando un'illuminazione soffusa e un tono di voiceover amichevole e conversazionale, accompagnato da musica acustica delicata. Sfrutta la capacità di HeyGen di generare video completi da un semplice script testo-video e integra il supporto della libreria multimediale/stock pertinente per un aspetto raffinato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Multi-Avatar

Crea senza sforzo video dinamici con più avatar AI per offrire contenuti coinvolgenti, diversificati e professionali per qualsiasi scopo.

1
Step 1
Crea i Tuoi Avatar AI
Progetta o seleziona da una libreria di avatar AI per rappresentare prospettive diverse nel tuo video.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Script
Inserisci il tuo testo, sfruttando la funzione di testo-a-video da script per generare voci realistiche e sincronizzazione labiale perfetta per ogni avatar parlante.
3
Step 3
Organizza la Tua Scena
Utilizza l'editor per posizionare e dirigere più avatar nella stessa scena, mettendo in scena conversazioni interattive e narrazioni complesse.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video multi-avatar e poi utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per produrre un video finale pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Evidenzia i percorsi dei clienti utilizzando più avatar AI per creare video di storie di successo relazionabili e convincenti che costruiscono fiducia.

Domande Frequenti

Come supporta il generatore di video multi-avatar di HeyGen la narrazione dinamica?

Il potente generatore di video multi-avatar di HeyGen ti consente di portare più avatar AI in una singola scena, favorendo conversazioni dinamiche e prospettive diverse. Questa capacità è perfetta per creare narrazioni coinvolgenti e video di formazione che catturano davvero il tuo pubblico.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per creare avatar AI unici in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di costruire i tuoi avatar AI personalizzati con stili ed espressioni uniche. Puoi personalizzare abiti, sfondi e persino generare un gemello digitale di te stesso, assicurando che i tuoi avatar AI rappresentino perfettamente il tuo marchio o messaggio.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per generare video coinvolgenti con avatar AI da testo?

Assolutamente, HeyGen è progettato come un editor di testo-a-video intuitivo, rendendo la creazione di video professionali con avatar AI straordinariamente facile. Basta inserire il tuo script e l'avanzata AI di HeyGen genererà un video con sincronizzazione labiale perfetta e voci espressive.

Posso usare HeyGen per funzionalità avanzate come il supporto multilingue e la creazione di video in batch?

Sì, HeyGen supporta robuste capacità multilingue con una vasta gamma di voci AI, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale. Inoltre, puoi sfruttare la creazione in batch su più avatar contemporaneamente, semplificando notevolmente il tuo flusso di lavoro di produzione video.

