Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione professionale di 90 secondi rivolto ai lavoratori d'ufficio a distanza, fornendo consigli pratici per migliorare la postura alla scrivania e prevenire sforzi. Questa esperienza di 'Creatore di Video di Formazione sull'Allineamento del Corpo' dovrebbe presentare una voce narrante calma e incoraggiante, accompagnata da sottotitoli descrittivi per garantire l'accessibilità. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e accogliente, rendendo i concetti ergonomici complessi facili da comprendere per i video di formazione professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per creatori di contenuti che mostri pose avanzate di yoga con un perfetto 'allineamento del movimento', specificamente progettato per le piattaforme social. Lo stile visivo deve essere energico e ispirante, con musica di sottofondo vivace, utilizzando un ampio supporto di libreria multimediale/stock per B-roll e avatar AI chiari per dimostrare ogni posa, assicurando che l'esportazione finale sfrutti il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Genera un segmento educativo conciso di 30 secondi da un 'script di formazione' focalizzato sui principi ergonomici di base per i dipendenti generali, utilizzando le capacità di testo-a-video di HeyGen. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo minimalista con una consegna audio amichevole e informativa, arricchita da modelli e scene professionali. L'obiettivo è trasmettere rapidamente informazioni critiche sul mantenimento di un buon allineamento durante la giornata lavorativa come parte di contenuti educativi più ampi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Allineamento del Movimento

Crea facilmente video di formazione sull'allineamento del corpo professionali utilizzando un Agente Video AI, trasformando il tuo script di formazione in contenuti educativi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa il tuo script di formazione dettagliato, delineando ogni movimento e istruzione di allineamento. Utilizza la nostra funzione "Testo-a-video da script" per convertire senza soluzione di continuità il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona un Agente Video AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo istruttore o dimostratore, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Incorpora elementi visivi pertinenti, musica di sottofondo e applica i tuoi "controlli di branding" come loghi e colori per mantenere un aspetto e una sensazione coerenti in tutti i tuoi contenuti educativi.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Finalizza i tuoi "video di formazione professionale" con sottotitoli opzionali, quindi esportali utilizzando "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" adatti per piattaforme social o uso interno.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione

Sfrutta l'AI per produrre video di formazione sull'allineamento del movimento dinamici e personalizzati che aumentano attivamente il coinvolgimento e la ritenzione degli spettatori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video senza soluzione di continuità. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di "avatar AI" e generare una "voce narrante" naturale direttamente dal loro script, rendendo la produzione "testo-a-video" altamente efficiente.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e vari formati video?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" per garantire che i tuoi video siano in linea con la tua identità. Puoi facilmente applicare il logo e i colori del tuo marchio e utilizzare il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme, insieme a "sottotitoli" automatici.

HeyGen è adatto per creare video di formazione specializzati?

Sì, HeyGen è una piattaforma ideale per creare "video di formazione" specializzati, perfetti per contenuti come "creatore di video di allineamento del movimento" o "Creatore di Video di Formazione sull'Allineamento del Corpo". Le sue funzionalità ti permettono di produrre "video di formazione professionale" di alta qualità in modo efficiente per qualsiasi esigenza.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficiente per la generazione di video end-to-end?

HeyGen offre "Generazione di Video End-to-End" integrando tutti gli strumenti necessari, dalla "creazione di video nativa da prompt" all'esportazione finale. Questo consente ai "creatori di contenuti" di produrre video di alta qualità rapidamente senza bisogno di applicazioni multiple, funzionando come un completo "Agente Video AI".

