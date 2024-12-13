Creatore di Video di Presentazione Modelli per Video di Prodotto Straordinari

Crea senza sforzo video di prodotto straordinari e creativi pubblicitari utilizzando avatar AI per dare vita ai tuoi modelli istantaneamente.

Crea un video accattivante di 45 secondi specificamente per marchi di moda e negozi di e-commerce, progettato per elevare le loro presentazioni video di abbigliamento. Questa produzione dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e dinamico con primi piani nitidi e transizioni moderne, accompagnato da musica contemporanea vivace e una narrazione chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per modellare diversi outfit, dando vita alle descrizioni dei prodotti con una generazione di voiceover precisa, dimostrando efficacemente vari capi d'abbigliamento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing coinvolgente di 30 secondi, perfetto per piccoli imprenditori e marketer digitali che mirano a creare video di prodotto d'impatto. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa, pulita e incorporare sovrapposizioni di testo animate, completata da un voiceover amichevole e professionale su una leggera musica di sottofondo. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per un setup rapido e genera contenuti senza sforzo utilizzando le capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione di modelli raffinato di 60 secondi, rivolto a modelli aspiranti, agenzie di talenti e professionisti creativi, evidenziando la versatilità che un creatore di video AI può offrire. Visivamente, questo video richiede qualità professionale, mostrando pose ed espressioni diverse con movimenti di camera fluidi, impostato su un elegante sottofondo strumentale e un voiceover sottile che introduce la gamma del modello. Gli avatar AI di HeyGen possono rappresentare i look e il potenziale diversificato di un modello, mentre la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto assicura che la presentazione sia ottimizzata per varie piattaforme social media.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi, ideale per startup tecnologiche, aziende B2B ed educatori che necessitano di semplificare concetti complessi attraverso una creazione video efficace. Lo stile visivo deve essere pulito e informativo, utilizzando illustrazioni animate e una palette di colori semplice, supportato da un voiceover chiaro e autorevole e un suono ambientale delicato. Assicurati la massima accessibilità e comprensione implementando i sottotitoli/caption di HeyGen, arricchendo ulteriormente la narrazione con immagini accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Presentazione Modelli

Crea senza sforzo video di presentazione modelli straordinari con strumenti potenziati dall'AI, trasformando i tuoi visual di prodotto in contenuti dinamici e coinvolgenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali progettati per mettere in risalto i tuoi prodotti, o inizia con una tela bianca per un controllo creativo completo.
2
Step 2
Personalizza con i Tuoi Media
Carica i tuoi filmati di modelli di alta qualità e immagini di prodotto. Integra avatar AI per presentare i tuoi design, assicurando una presentazione raffinata e coinvolgente per le presentazioni video di abbigliamento.
3
Step 3
Arricchisci con Voce e Testo
Aggiungi voiceover coinvolgenti per narrare la tua presentazione, o utilizza testo-a-video da uno script. Genera sottotitoli precisi per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento nella tua creazione video.
4
Step 4
Finalizza e Condividi la Tua Presentazione
Rivedi il tuo video di presentazione modelli, regola i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme ed esporta i tuoi video di prodotto di alta qualità per condividerli su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presentazioni di Prodotti Dinamiche

.

Crea video di prodotto coinvolgenti e video esplicativi per evidenziare caratteristiche e benefici, migliorando efficacemente la fiducia e l'intenzione di acquisto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di presentazione modelli e video di prodotto?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente contenuti di marketing, inclusi video di prodotto coinvolgenti e video di presentazione modelli, utilizzando la sua creazione intuitiva di testo-a-video con avatar AI. Puoi generare senza sforzo contenuti video professionali per varie piattaforme, semplificando il tuo processo di creazione video.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per le aziende?

HeyGen è un efficace creatore di video AI che sfrutta avatar AI avanzati e la creazione di testo-a-video per produrre rapidamente video animati di alta qualità. Il suo editor drag-and-drop consente ai marketer digitali di semplificare la creazione di creativi pubblicitari coinvolgenti e video esplicativi senza competenze estese di editing video.

Posso personalizzare i modelli video e il branding all'interno di HeyGen per i miei contenuti?

Assolutamente! HeyGen offre una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente e controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e la musica senza sforzo. Questo assicura che i tuoi video di prodotto e le presentazioni video di abbigliamento si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di contenuto con i suoi strumenti di creazione video?

HeyGen fornisce strumenti di creazione video completi, inclusa una ricca libreria multimediale, generazione di voiceover senza soluzione di continuità e sottotitoli/caption automatici, per soddisfare diverse esigenze di contenuto. Puoi anche ridimensionare facilmente i video a vari rapporti d'aspetto, rendendo il tuo contenuto versatile e pronto per i social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo