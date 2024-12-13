Creatore di Video per Percorsi di Mobilità Interna

Semplifica la creazione di video coinvolgenti sui percorsi di carriera per aumentare la fidelizzazione e la crescita dei dipendenti, utilizzando il potente testo-a-video da copione di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video dinamico di 60 secondi rivolto ai professionisti L&D e ai responsabili delle risorse umane, evidenziando video di mobilità del talento di successo e iniziative di sviluppo del talento. Questo video dovrebbe utilizzare modelli e scene professionali e veloci con musica di sottofondo vivace e una voce autorevole, mostrando storie di successo interne.
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per i dipartimenti HR e i professionisti L&D, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti video per percorsi di mobilità. Utilizza uno stile visivo moderno e veloce che mostra la facilità di convertire un copione in un video AI, completo di una voce amichevole e chiara utilizzando il testo-a-video da copione.
Progetta un video empatico di 50 secondi per i dipendenti che esplorano nuovi ruoli internamente, concentrandosi sul percorso personalizzato di mobilità interna. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito con testo facile da leggere, con una voce calma e rassicurante, e sottotitoli chiari per garantire accessibilità e comprensione delle nuove opportunità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Percorsi di Mobilità

Crea senza sforzo video coinvolgenti sulla mobilità del talento e sui percorsi di carriera utilizzando l'AI, potenziando i tuoi dipendenti con una guida chiara e visivamente ricca.

Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia inserendo o incollando il tuo copione sui percorsi di carriera in HeyGen. La nostra funzione "Testo-a-video da copione" costituirà la base per il tuo video dinamico.
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra "Modelli e scene" professionali per strutturare il tuo video e aggiungere appeal visivo. Puoi anche scegliere un avatar AI per presentare i tuoi contenuti.
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Genera "Voiceover" naturali in più lingue per narrare i tuoi percorsi di mobilità. Migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente per il tuo pubblico.
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Finalizza il tuo video applicando i tuoi "Controlli di branding (logo, colori)" per mantenere la coerenza del brand. Poi, esporta il tuo video completato in vari formati per una facile condivisione su diverse piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva la Crescita e lo Sviluppo della Carriera

Crea video ispiratori che incoraggiano i dipendenti a esplorare le opzioni di mobilità interna e a perseguire le loro aspirazioni di carriera.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sulla mobilità del talento?

HeyGen consente ai professionisti L&D e ai dipartimenti HR di creare video coinvolgenti sui percorsi di carriera in modo efficiente utilizzando il suo creatore di video AI. Sfrutta la funzionalità testo-a-video e gli avatar AI per produrre rapidamente contenuti di alta qualità per lo sviluppo del talento e il coinvolgimento dei dipendenti.

Quali controlli creativi offre HeyGen per percorsi di apprendimento personalizzati?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e colori, insieme a una ricca libreria di modelli e scene. Questo consente la creazione di contenuti animati unici e video di formazione interattivi che risuonano con percorsi di apprendimento personalizzati.

HeyGen può supportare la comunicazione multilingue per la mobilità interna globale?

Sì, HeyGen offre una generazione di voiceover robusta con voiceover multilingue e sottotitoli/caption automatici. Questo assicura che i tuoi video di mobilità interna siano accessibili e incisivi per una forza lavoro globale diversificata, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti in tutte le regioni.

Come posso garantire che i miei video generati dall'AI siano coerenti con il mio brand?

HeyGen include controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, colori specifici e font personalizzati in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione aziendale e sviluppo del talento mantengano un'identità di brand professionale e coerente.

