Generatore di Video di Supporto Mobile: Crea in Movimento

Genera video professionali direttamente dal tuo telefono. Utilizza avatar AI per dare vita ai tuoi script senza sforzo.

Crea un video istruttivo di 2 minuti progettato per il nuovo personale di supporto tecnico, dimostrando le migliori pratiche per sfruttare un nuovo generatore di video di supporto mobile. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e calmo con testo chiaro sullo schermo e una generazione di voiceover precisa per guidare gli utenti attraverso l'interfaccia, garantendo un'efficace risoluzione dei problemi e interazione con i clienti. Concentrati sull'evidenziare le caratteristiche chiave della piattaforma.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 1,5 minuti rivolto a sviluppatori e responsabili IT, mostrando l'integrazione API senza soluzione di continuità del nostro generatore di video AI per la creazione automatizzata di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando diagrammi animati e registrazioni dello schermo di frammenti di codice, completati da una voce esperta e sicura che narra la storia. Sottolinea come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi il flusso di lavoro.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida rapida di 1 minuto per scrittori tecnici e responsabili di prodotto, illustrando come utilizzare efficacemente un generatore di video da immagini per trasformare la documentazione statica in ausili visivi dinamici. Il video necessita di una presentazione visiva pulita e passo-passo con animazioni sottili e un tono audio incoraggiante e amichevole, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido. Mostra l'impatto del supporto integrato della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 45 secondi rivolto a team di marketing e proprietari di prodotti, evidenziando il vantaggio strategico di impiegare avatar AI per la distribuzione multipiattaforma di aggiornamenti tecnici urgenti. Visivamente, opta per un approccio dinamico e coinvolgente, presentando vari avatar AI che comunicano su diversi schermi di dispositivi, supportati da una colonna sonora ispiratrice e professionale. Dimostra come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto garantiscano una visione ottimale su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Supporto Mobile

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di supporto in video coinvolgenti e adatti ai dispositivi mobili, fornendo assistenza chiara e concisa ai tuoi utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o digitando il tuo script di supporto. L'AI di HeyGen sfrutta le capacità di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, garantendo chiarezza per gli spettatori mobili.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio di supporto. Puoi anche utilizzare il nostro generatore di video da immagini per trasformare immagini statiche in scene dinamiche, personalizzando i template per un aspetto professionale.
3
Step 3
Aggiungi il Voiceover
Genera voiceover dal suono naturale in varie lingue per accompagnare il tuo video. Assicurati che il tuo video di supporto mobile sia accessibile e facile da comprendere per tutti gli utenti attraverso voiceover di alta qualità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Ottimizza il tuo video per la visualizzazione mobile con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, quindi esportalo e condividilo facilmente su varie piattaforme per una distribuzione multipiattaforma senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni

.

Produci rapidamente annunci video ad alto impatto utilizzando l'AI, su misura per una portata ed efficacia ottimali sui canali mobili.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI per trasformare il testo in video professionali, completi di avatar AI realistici e scene dinamiche. Questo consente una creazione di contenuti automatizzata ed efficiente senza richiedere competenze tradizionali di editing video.

HeyGen può integrarsi con i sistemi esistenti o supportare il branding personalizzato?

Sì, HeyGen offre un'integrazione API robusta per un'incorporazione senza soluzione di continuità nei tuoi flussi di lavoro attuali, facilitando la creazione automatizzata di contenuti e la distribuzione multipiattaforma. Puoi anche applicare controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per mantenere la coerenza del marchio.

Quali tipi di avatar AI e opzioni di voiceover sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici e supporta una generazione di voiceover estesa in più lingue, comprese le traduzioni. Questa potente combinazione consente agli utenti di creare video coinvolgenti con una portata globale e portavoce personalizzati.

HeyGen supporta la creazione di video ottimizzati per varie piattaforme di social media?

Assolutamente, HeyGen è progettato per ottimizzare i contenuti video per i video popolari sui social media e i formati video brevi. Le sue funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione assicurano che le tue creazioni siano perfettamente adattate per diverse piattaforme e pubblici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo