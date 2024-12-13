Il tuo generatore di video tutorial per app mobile

Spiega le funzionalità della tua app in modo chiaro e conciso con voci narranti AI naturali, rendendo i tuoi tutorial accessibili e professionali.

Crea un video tutorial dinamico di 45 secondi, rivolto a sviluppatori di app e appassionati di tecnologia, che dimostri come funziona una nuova funzionalità di un'app mobile, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per guidare gli utenti attraverso il processo con uno stile visivo UI pulito e moderno e una voce narrante AI energica e informativa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial AI conciso di 30 secondi, destinato a piccoli imprenditori e educatori, che mostri la facilità di utilizzo di un generatore di video tutorial AI per guide rapide, caratterizzato da uno stile visivo coinvolgente e professionale con transizioni dinamiche e realizzato utilizzando i diversi modelli video di HeyGen e la funzionalità da testo a video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi utilizzando un generatore di video AI, progettato per marketer e creatori di contenuti, per spiegare un argomento complesso in modo semplice, utilizzando uno stile visivo e audio elegante e accessibile con immagini nitide e sottotitoli generati automaticamente potenziati da HeyGen, ulteriormente arricchiti dal supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di prodotto di 20 secondi a ritmo veloce, ideale per social media manager e product manager, evidenziando un vantaggio chiave di un nuovo prodotto o servizio, impiegando uno stile visivo conciso e senza fronzoli, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, creato rapidamente da un prompt di testo utilizzando la funzione da testo a video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video tutorial per app mobile

Trasforma senza sforzo le funzionalità della tua app in guide video coinvolgenti e passo-passo che catturano il tuo pubblico e migliorano la comprensione degli utenti.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia delineando il contenuto del tuo tutorial utilizzando chiari "prompt di testo" o caricando un intero script. Questo costituisce la base per il tuo video generato dall'AI.
2
Step 2
Seleziona i tuoi elementi visivi
Scegli tra una varietà di "modelli video" su misura per i tutorial, o personalizza le scene con media stock e avatar AI per dare vita visivamente alla funzionalità della tua app.
3
Step 3
Genera voci narranti e sottotitoli
Arricchisci il tuo tutorial con "voci narranti AI" dal suono naturale in più lingue. Aggiungi automaticamente sottotitoli o didascalie per garantire che le tue istruzioni siano accessibili a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e condividi
Utilizza potenti "strumenti di editing" per perfezionare il tuo video, regolare elementi di branding come loghi e colori, e poi esportalo in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea demo rapide delle funzionalità dell'app per i social media

.

Produci rapidamente video tutorial brevi e d'impatto e highlights per le piattaforme social, mostrando le funzionalità chiave dell'app a un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial AI?

HeyGen ti consente di creare facilmente video tutorial AI coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e una funzione da testo a video. Basta inserire i tuoi prompt di testo, scegliere tra vari modelli video e generare voci narranti AI professionali per spiegare i passaggi complessi con facilità.

Quali tipi di video tutorial posso creare con HeyGen?

HeyGen è un versatile creatore di video tutorial, perfetto per creare video tutorial dinamici per app mobile, dimostrazioni di prodotti e istruzioni passo-passo per qualsiasi argomento. I nostri robusti strumenti di editing e i sottotitoli automatici garantiscono che il tuo contenuto sia chiaro e accessibile.

HeyGen offre funzionalità per migliorare i miei video tutorial?

Sì, HeyGen fornisce una suite di funzionalità progettate per migliorare i tuoi video tutorial, tra cui immagini AI di alta qualità, voci narranti AI realistiche e una libreria di modelli video professionali. Ottimizza facilmente i tuoi video per la condivisione sui social media su varie piattaforme.

HeyGen è un generatore di video AI facile da usare per i tutorial?

HeyGen si distingue come un generatore di video AI incredibilmente facile da usare per creare tutorial. Puoi trasformare rapidamente i prompt di testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e modelli video pre-progettati, semplificando l'intero processo di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo