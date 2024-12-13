Creatore di Onboarding per App Mobili: Costruisci Percorsi Utente Coinvolgenti

Progetta esperienze di onboarding senza sforzo, guidando gli utenti con spiegazioni dinamiche potenziate dalla funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Eleva il tuo onboarding UI a nuovi livelli creando un video accattivante di 45 secondi per product manager e startup, caratterizzato da un'estetica visiva pulita, moderna e minimalista con transizioni UI fluide, completato da una voce fuori campo calma e informativa di un avatar AI generato in HeyGen, enfatizzando un'esperienza utente superiore fin dall'inizio.
Prompt di Esempio 2
Trasforma processi complessi in un Processo di Onboarding Semplificato con un video dinamico di 60 secondi progettato per team di marketing e imprenditori, presentando uno stile visivo professionale che mostra dinamicamente un flusso di onboarding app coinvolgente su più schermi, potenziato da una voce fuori campo energica e motivazionale generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen e utilizzando diversi Template e scene per un assemblaggio rapido.
Prompt di Esempio 3
Libera la tua creatività nel progettare schermate di onboarding coinvolgenti con un video di 30 secondi rivolto a designer freelance e piccole agenzie, caratterizzato da uno stile visivo audace e creativo che mette in risalto elementi di design personalizzabili e una voce fuori campo nitida e coinvolgente, il tutto integrando senza sforzo immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare il tuo UI Visivo complessivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Onboarding per App Mobili

Progetta esperienze di onboarding per app mobili accattivanti senza sforzo con gli strumenti potenti di HeyGen, assicurando che gli utenti comprendano e interagiscano con la tua app fin dal primo giorno.

1
Step 1
Crea le Tue Schermate di Onboarding
Inizia progettando le tue schermate di onboarding iniziali utilizzando la nostra interfaccia intuitiva. Sfrutta vari template e scene per costruire rapidamente un percorso utente visivamente attraente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Migliora le tue schermate con ricchi elementi multimediali. Utilizza la libreria multimediale integrata/supporto stock per includere immagini, icone e illustrazioni pertinenti che chiariscono le funzionalità della tua app.
3
Step 3
Genera Voiceover Esplicativi
Guida gli utenti attraverso le funzionalità della tua app con audio chiaro. Utilizza la generazione di voiceover per creare narrazioni professionali che contribuiscono a un processo di onboarding semplificato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Flusso di Onboarding
Una volta completato, esporta facilmente il video di onboarding per app mobili. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che il flusso di onboarding della tua app sia perfettamente ottimizzato per vari dispositivi mobili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Tutorial In-App

Genera facilmente tutorial video completi e walkthrough delle funzionalità per educare efficacemente gli utenti all'interno del processo di onboarding per app mobili.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'appeal visivo del mio onboarding per app mobili?

HeyGen ti consente di progettare schermate di onboarding accattivanti con avatar AI, testo-a-video dinamico e una ricca libreria multimediale, elevando l'esperienza utente iniziale della tua app con un forte UI Visivo.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di onboarding per app mobili?

HeyGen semplifica la creazione di flussi di onboarding per app mobili coinvolgenti attraverso template intuitivi, generazione di testo-a-video e controlli di branding, garantendo un'esperienza utente professionale e coerente fin dalle schermate di benvenuto.

HeyGen può aiutare a creare elementi UI di onboarding coinvolgenti senza competenze di design estese?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di elementi UI di onboarding coinvolgenti. Con template pronti all'uso, avatar AI e la possibilità di aggiungere illustrazioni personalizzate, puoi creare schermate di benvenuto visivamente sorprendenti e indicatori di progresso senza sforzo, anche senza una profonda esperienza di design per app mobili.

Come semplifica HeyGen la creazione di un flusso di onboarding per app?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione del flusso di onboarding per app. Puoi generare rapidamente video di onboarding professionali da script, aggiungere voiceover, utilizzare scene predefinite e gestire il branding, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo necessari per costruire un processo di onboarding semplificato.

