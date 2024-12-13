Creatore di Video Pubblicitari Mobile: Crea Annunci Video Coinvolgenti Velocemente

Genera facilmente contenuti con l'AI, utilizzando il nostro editor drag-and-drop e una vasta libreria multimediale per il tuo prossimo annuncio video.

Per i piccoli imprenditori che lanciano una nuova app, sviluppa un video pubblicitario mobile dinamico di 30 secondi che catturi immediatamente l'attenzione. Questo video necessita di uno stile visivo vivace e veloce che mostri le caratteristiche del prodotto con transizioni energiche, mentre l'audio incorpora una colonna sonora moderna e vivace e una voce fuori campo chiara e concisa generata utilizzando la generazione vocale di HeyGen per evidenziare i benefici chiave della nuova app, creando annunci video coinvolgenti.

Prompt di Esempio 1
I responsabili marketing che cercano di semplificare il processo di creazione degli annunci con un Creatore di Video Pubblicitari AI trarranno vantaggio da un video istruttivo di 45 secondi. La sua estetica visiva pulita e professionale, caratterizzata da grafiche animate sofisticate e transizioni fluide, sarà perfettamente completata da un avatar AI autorevole che spiega quanto sia facile utilizzare i modelli video di HeyGen per ottenere risultati professionali.
Prompt di Esempio 2
Crea una storia di marca ispiratrice di 60 secondi per imprenditori che cercano un Creatore di Video di Marketing efficace per la loro presenza online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo e autentico, arricchendo la sua narrazione con scene diverse, immagini gratuite e grafiche, evocando crescita personale e successo, sottolineato da una colonna sonora edificante e una narrazione sentita generata direttamente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
I venditori di e-commerce possono annunciare efficacemente una vendita lampo con un vivace clip promozionale di 15 secondi, sfruttando la velocità dei modelli video per un rapido turnaround. Questo video richiede uno stile visivo luminoso e giocoso con tagli rapidi e testi in grassetto per un impatto immediato, mentre un jingle accattivante e effetti sonori urgenti aumentano l'urgenza. Assicurati che i sottotitoli/caption dinamici di HeyGen evidenzino le offerte chiave, rendendo l'offerta a tempo limitato impossibile da perdere in questo annuncio video conciso.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Mobile

Crea facilmente annunci video mobile coinvolgenti e di alta qualità con il nostro intuitivo Creatore di Video Pubblicitari AI. Crea video brevi e d'impatto per i social media.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto di annuncio mobile scegliendo da una libreria diversificata di modelli video professionali progettati per varie piattaforme social media. Questo fornisce una base creativa.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza l'editor drag-and-drop per aggiungere i tuoi filmati, immagini e grafiche. Integra elementi dinamici come avatar AI per personalizzare il tuo messaggio.
3
Step 3
Genera Audio Coinvolgente
Arricchisci il tuo annuncio mobile con voiceover di alta qualità. Usa la nostra funzione di testo-a-video da copione per trasformare rapidamente il tuo testo pubblicitario in un voiceover professionale, garantendo una comunicazione chiara.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo annuncio mobile è perfetto, esportalo in formati di alta qualità ottimizzati per varie piattaforme social media. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una perfetta adattabilità su ogni piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi il Successo con Testimonianze di Clienti AI

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video dinamici generati dall'AI per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video pubblicitari mobile?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video pubblicitari mobile coinvolgenti utilizzando avatar AI e una vasta libreria di modelli video. Il nostro editor video online intuitivo rende facile generare contenuti con l'AI, semplificando il tuo processo creativo per annunci video accattivanti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace Creatore di Video Pubblicitari AI?

HeyGen si distingue come Creatore di Video Pubblicitari AI offrendo avatar AI avanzati, conversione testo-voce senza interruzioni e un robusto editor drag-and-drop. Questo permette ai proprietari di aziende di creare video brevi e coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme social media.

HeyGen fornisce strumenti per creare contenuti video di marketing diversificati?

Assolutamente. HeyGen offre un'ampia selezione di modelli video e una ricca libreria multimediale per aggiungere filmati, immagini e grafiche gratuiti. Gli utenti possono personalizzare ogni aspetto per garantire che i loro sforzi di creazione di video di marketing risultino in contenuti unici e professionali.

Come assicura HeyGen un output di alta qualità per gli annunci video?

HeyGen è progettato con un'interfaccia facile da usare che supporta esportazioni di alta qualità, garantendo che i tuoi annunci video appaiano raffinati e professionali. La piattaforma integra potenti AI per avatar realistici e voiceover, garantendo un valore di produzione di alto livello.

