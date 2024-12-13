Generatore di Video Annunci per Mobile: Crea Annunci di Grande Impatto Velocemente

Trasforma il tuo marketing con il nostro Generatore di Video Annunci AI. Crea rapidamente video brevi accattivanti per i social media, aumentando il coinvolgimento con avatar AI realistici.

Immagina un vivace annuncio mobile di 30 secondi che presenta una nuova app per il fitness. Questo breve video è pensato per giovani adulti attivi e utilizza tagli rapidi, musica di sottofondo energica e testo audace sullo schermo, dimostrando quanto sia facile generare un annuncio coinvolgente utilizzando i "Templates & scenes" estesi di HeyGen per uno stile visivo dinamico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video professionale di 45 secondi rivolto agli imprenditori dell'e-commerce che desiderano personalizzare il messaggio del loro brand. Il video presenta un "AI avatar" amichevole e articolato che spiega i vantaggi di un nuovo prodotto con una "Generazione di voiceover" chiara e coinvolgente, presentata in uno stile visivo pulito e moderno con musica morbida e invitante.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di tendenza di 15 secondi per i social media, rivolto ai piccoli imprenditori che cercano un coinvolgimento immediato dei clienti. Lo stile visivo è veloce e colorato, con un jingle accattivante e testo dinamico, evidenziando una forte "call-to-action". Questo video enfatizza la velocità di creazione utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire rapidamente le idee in contenuti condivisibili.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di marketing coinvolgente di 60 secondi per le agenzie pubblicitarie, trasformando contenuti generati dagli utenti grezzi in una campagna raffinata. Lo stile visivo mescola filmati autentici con "animazioni" professionali sottili e una colonna sonora orchestrale ispiratrice, dimostrando come il "Media library/stock support" di HeyGen possa elevare anche semplici annunci UGC a produzioni di alta qualità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Annunci per Mobile

Genera facilmente annunci video mobile professionali e di grande impatto con strumenti alimentati da AI, perfetti per campagne sui social media e per coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia la creazione del tuo annuncio mobile scegliendo tra una varietà di **modelli di annunci video** pre-progettati disponibili nella libreria di **Templates & scenes** di HeyGen. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro e garantisce un punto di partenza professionale.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio incorporando **Avatar AI** realistici nel tuo annuncio. Utilizza la capacità avanzata di **avatar AI** di HeyGen per selezionare il presentatore perfetto per narrare il tuo contenuto e coinvolgere i tuoi spettatori.
3
Step 3
Applica il Branding
Integra senza sforzo l'identità del tuo brand utilizzando i **controlli di branding** di HeyGen. Applica facilmente i tuoi loghi, colori personalizzati e font per garantire che il tuo annuncio mobile sia perfettamente allineato con le tue linee guida visive.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Finalizza la tua creazione e sfrutta le funzionalità di **ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto** di HeyGen. Genera i tuoi **video brevi** di alta qualità, ottimizzati per varie piattaforme social e per la visualizzazione su mobile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Testimonial di Clienti Alimentati da AI

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video coinvolgenti, sfruttando l'AI per costruire fiducia e aumentare le conversioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne video per annunci mobile?

HeyGen ti consente di creare video annunci mobile coinvolgenti con avatar AI realistici e attori AI, trasformando i tuoi script in visual dinamici per campagne efficaci. Questo Generatore di Video Annunci AI semplifica la produzione, facendo risaltare il tuo brand sui social media.

HeyGen offre strumenti creativi per annunci video unici?

Sì, HeyGen fornisce un intuitivo creatore di annunci video online con un editor drag-and-drop, permettendoti di personalizzare i modelli di annunci video, aggiungere animazioni e integrare musica. Questa piattaforma rende la creazione di video brevi unici senza sforzo.

Posso generare annunci UGC coinvolgenti con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen è perfetto per generare annunci UGC dall'aspetto autentico progettati per risuonare sui social media, completi di elementi chiari di call-to-action. Produci rapidamente video brevi che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento.

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Video Annunci AI per esigenze creative diverse?

HeyGen funge da efficace Generatore di Video Annunci AI convertendo il testo in video senza sforzo, offrendo ampi controlli di branding per un aspetto coerente. È uno strumento ideale alimentato da AI per agenzie di marketing e aziende che mirano a video annunci scalabili e professionali.

