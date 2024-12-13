Generatore di Video Missione: Crea Video AI Coinvolgenti Velocemente

Genera video missione di alta qualità e coinvolgenti rapidamente, sfruttando avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio con impatto.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, introducendo un nuovo software rivoluzionario. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con grafiche animate vivaci, accompagnate da una voce narrante professionale e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali e la generazione di Voiceover per garantire una comunicazione chiara, creando un video coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi progettato per potenziali clienti B2B per demistificare un prodotto SaaS complesso. Adotta uno stile visivo illustrativo e chiaro, con una voce narrante calma e informativa che guida la narrazione. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per tradurre senza sforzo il tuo messaggio e includi sottotitoli per l'accessibilità, migliorando la creazione della storia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video creativo di 15 secondi per i social media che annuncia un evento entusiasmante, rivolto a giovani adulti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, vivace e alla moda, incorporando musica di sottofondo energica e animazioni di testo dinamiche. Usa i Template e le scene diversificate di HeyGen e il supporto della sua libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente immagini accattivanti per un impatto immediato.
Prompt di Esempio 3
Genera un video ispiratore di 60 secondi per una startup tecnologica, destinato agli stakeholder aziendali e potenziali investitori. Il video richiede un'estetica visiva cinematografica e professionale, abbinata a una voce narrante potente e motivazionale che articola la visione dell'azienda. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per una consegna d'impatto e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme, mostrando i controlli di branding unici della tua azienda.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Missione

Trasforma senza sforzo la tua dichiarazione di missione in un video coinvolgente. Il nostro strumento potenziato dall'AI semplifica la creazione di contenuti di qualità professionale in pochi passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo la tua dichiarazione di missione o il messaggio chiave come testo. La nostra piattaforma utilizza questo script come base per il contenuto del tuo video, sfruttando le sue capacità di trasformazione del testo in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio. Questa funzione aggiunge un tocco umano al tuo video missione.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Genera voiceover di alta qualità in varie lingue e stili per articolare la tua missione. La nostra avanzata generazione di voiceover assicura una traccia audio raffinata e d'impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video missione generato, apporta eventuali aggiustamenti finali come l'aggiunta di sottotitoli, quindi esportalo nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustrare l'Impatto con Storie di Successo

.

Dimostra l'impatto reale della tua missione trasformando le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti e di alta qualità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di produrre video coinvolgenti con tecnologia AI all'avanguardia. Puoi trasformare la creazione della tua storia in storie visive sorprendenti utilizzando voiceover professionali, motion graphics e una vasta gamma di avatar AI.

Quali capacità offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen semplifica la creazione di video permettendoti di convertire facilmente il testo in video, rendendolo ideale per video di marketing, video esplicativi o contenuti per i social media. Include funzionalità come template personalizzabili, sottotitoli e una ricca libreria multimediale per accelerare il tuo flusso di lavoro.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand nei contenuti video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare senza sforzo il logo della tua azienda e colori specifici del brand in tutti i tuoi video. Questo assicura che ogni contenuto, dai video missione alle presentazioni di prodotto, mantenga un'identità visiva professionale e coerente.

HeyGen è adatto per generare video missione di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen è un eccellente generatore di video missione, permettendo alle aziende di creare contenuti video missione di alta qualità che comunicano in modo convincente il loro scopo. Con avatar AI e strumenti intuitivi, puoi creare potenti storie visive che risuonano con il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo