Crea un video di dichiarazione di missione di 45 secondi rivolto a potenziali investitori e primi adottanti, mostrando la visione innovativa di una startup tecnologica. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con grafica dinamica e sovrapposizioni di testo, accompagnato da una colonna sonora di sottofondo vivace e ispiratrice e una voce narrante professionale generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per articolare il messaggio principale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di dichiarazione di missione aziendale di 60 secondi per l'onboarding dei nuovi dipendenti, enfatizzando i valori fondamentali e la cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare avatar AI diversi di HeyGen che comunicano efficacemente i principi chiave, con un'estetica visiva calda e accogliente, accompagnata da sottotitoli/caption chiari e concisi per garantire accessibilità e comprensione a tutti i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi per servire come dichiarazione di missione per un'organizzazione non profit, rivolto a potenziali donatori e volontari. Lo stile visivo dovrebbe essere toccante e d'impatto, utilizzando filmati di repertorio coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen che illustrano la differenza reale dell'organizzazione, abbinati a una colonna sonora emotiva e una narrazione sincera fornita tramite testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di contenuti coinvolgente di 15 secondi per i social media, distillando lo scopo unico di un marchio per un pubblico generale ampio. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e veloce, incorporando modelli e scene accattivanti e sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme, il tutto impostato su una traccia musicale accattivante e contemporanea.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Dichiarazione di Missione

Trasforma facilmente i valori fondamentali della tua azienda in un video di dichiarazione di missione coinvolgente utilizzando strumenti potenziati dall'AI, catturando il tuo pubblico con lo scopo del tuo marchio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Dichiarazione di Missione
Inizia inserendo la dichiarazione di missione o i valori fondamentali della tua azienda nell'editor Text-to-video potenziato dall'AI. La nostra piattaforma convertirà istantaneamente il tuo testo in uno script video dinamico, pronto per l'arricchimento visivo.
2
Step 2
Seleziona Visual e Voiceover
Arricchisci il tuo messaggio selezionando tra una varietà di scene personalizzabili e avatar AI. Genera un voiceover nitido nel tono e nella lingua desiderati per narrare efficacemente la tua dichiarazione di missione.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Integra l'identità del tuo marchio aggiungendo il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi. Aggiungi facilmente sottotitoli/caption al tuo video, garantendo accessibilità e una maggiore portata per le storie del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video di dichiarazione di missione completato, apportando eventuali aggiustamenti finali. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme, completando la generazione video end-to-end.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Integra la Missione nella Formazione dei Dipendenti

Migliora la formazione e l'onboarding dei dipendenti con video di dichiarazione di missione potenziati dall'AI, garantendo l'allineamento del team con i valori fondamentali dell'azienda.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video di dichiarazione di missione aziendale?

HeyGen semplifica il processo di creazione di un video di dichiarazione di missione aziendale coinvolgente sfruttando la tecnologia Text-to-video potenziata dall'AI. Il nostro intuitivo creatore di video di dichiarazione di missione consente agli utenti di trasformare facilmente il loro script di dichiarazione di missione in un video professionale, eliminando la necessità di software di editing complessi.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per creare video di dichiarazione di missione coinvolgenti?

HeyGen offre agli utenti una gamma di caratteristiche creative per creare video di dichiarazione di missione coinvolgenti, tra cui scene personalizzabili e una libreria di modelli di dichiarazione di missione. Puoi utilizzare video di avatar AI e generazione di voiceover nitidi per dare vita alle storie del tuo marchio, garantendo la creazione di contenuti di alta qualità.

HeyGen può produrre video di dichiarazione di missione professionali con controlli di branding robusti?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma di generazione video end-to-end progettata per produrre video di dichiarazione di missione professionali. Offre controlli di branding robusti, inclusa la possibilità di aggiungere loghi e colori del marchio, insieme a funzionalità come sottotitoli/caption e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

HeyGen è adatto a chiunque per creare un video di dichiarazione di missione, indipendentemente dalle abilità artistiche?

Sì, HeyGen è un creatore di video online accessibile progettato per utenti di tutti i livelli di abilità, permettendo a chiunque di creare un video di dichiarazione di missione senza richiedere abilità artistiche. La nostra piattaforma rende facile rendere più visibile lo scopo del tuo marchio attraverso video di alta qualità e d'impatto.

