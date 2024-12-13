Generatore di Video per Dichiarazioni di Missione: Crea Storie di Marca d'Impatto

Trasforma facilmente la tua visione in contenuti coinvolgenti. La nostra capacità di Text-to-video potenziata dall'AI dà vita all'identità del tuo marchio per i social media.

Crea un video conciso di 1 minuto che spieghi come il generatore di video per dichiarazioni di missione di HeyGen semplifica la creazione di narrazioni di marca d'impatto. Rivolto a product manager e leader tecnologici, utilizzando uno stile visivo elegante e professionale con un avatar AI sicuro che consegna il copione generato tramite Text-to-video, evidenziando l'efficienza degli strumenti potenziati dall'AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dimostrativo di 90 secondi per marketer tecnici e sviluppatori, mostrando le capacità di generazione video end-to-end di HeyGen per video di dichiarazioni di missione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed educativo, enfatizzando transizioni fluide e generazione di voiceover nitidi per articolare missioni tecniche complesse.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 75 secondi rivolto a team di sviluppo aziendale globale, illustrando come le scene personalizzabili all'interno di HeyGen permettano dichiarazioni di missione su misura che risuonano attraverso le culture. Lo stile audio dovrebbe essere chiaro e inclusivo, utilizzando sottotitoli/caption robusti per garantire accessibilità e ampia comprensione dell'identità del marchio dell'azienda.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico in stile tutorial di 2 minuti per fondatori di startup tecniche, dimostrando quanto rapidamente HeyGen agisca come un motore creativo per produrre contenuti video promozionali coinvolgenti per la loro missione. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e illustrativa, mostrando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto di HeyGen e le esportazioni per ottimizzare i loro video di dichiarazione di missione per varie piattaforme tecniche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Dichiarazioni di Missione

Trasforma facilmente il tuo messaggio principale in un video di dichiarazione di missione avvincente utilizzando strumenti potenziati dall'AI, pronto per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Incolla la Tua Dichiarazione di Missione
Inizia inserendo il testo della tua dichiarazione di missione. La nostra capacità di Text to Video potenziata dall'AI convertirà il tuo copione in una narrazione visiva dinamica, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio selezionando tra una varietà di modelli e scene professionali. Puoi anche scegliere tra diversi avatar AI per presentare la tua dichiarazione di missione, allineandoti con l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Professionali
Raffina il tuo video con voiceover personalizzabili per trasmettere chiaramente il tuo messaggio. Assicurati ulteriormente l'accessibilità e il coinvolgimento integrando sottotitoli/caption automatici.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo video di dichiarazione di missione in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Condividi i tuoi contenuti coinvolgenti direttamente sui social media o incorporali nel tuo sito web per aumentare la consapevolezza del marchio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Promozionali d'Impatto

.

Trasforma rapidamente la tua missione principale in video promozionali ad alte prestazioni, guidando l'identità del marchio e attirando nuovi pubblici con facilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con avatar AI?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI per trasformare il tuo copione in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Questa capacità di Text to Video consente una produzione efficiente, rendendo la creazione di video complessi accessibile a tutti.

HeyGen può aiutare a mantenere l'identità del marchio in tutti i video?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare i tuoi loghi e colori del marchio in scene personalizzabili. Questo assicura un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti video promozionali, supportando la generazione video end-to-end.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la qualità della produzione video?

HeyGen migliora significativamente l'accessibilità e la qualità video attraverso le sue robuste caratteristiche tecniche, inclusa la generazione di voiceover professionali e sottotitoli/caption automatici. Questi strumenti potenziati dall'AI assicurano che i tuoi contenuti coinvolgenti siano chiari e raggiungano un pubblico più ampio.

HeyGen è un efficace creatore di video online per varie esigenze di contenuto?

Sì, HeyGen funziona come un potente creatore di video online, dotato di una vasta gamma di modelli e un motore creativo. Consente la rapida creazione di contenuti di alta qualità per i social media, video promozionali e persino video dettagliati di dichiarazioni di missione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo