Prompt di Esempio 1
Crea un aggiornamento di progresso del progetto interno di 45 secondi rivolto a stakeholder e membri del team, enfatizzando una svolta nel motore creativo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e pulito con grafica animata e una voce narrante ottimista e informativa, sfruttando i modelli video professionali di HeyGen e la capacità di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media per i tuoi follower, celebrando un importante traguardo di crescita della comunità. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con colori del marchio, caratterizzato da una breve voce narrante entusiasmante e d'impatto. Assicurati l'accessibilità incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen e arricchisci i visual utilizzando la libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video ispiratore di 60 secondi per dipendenti e potenziali reclute, dettagliando come il tuo team ha superato una grande sfida per raggiungere un traguardo interno cruciale. Questo video di aggiornamento del traguardo dovrebbe adottare uno stile visivo autentico e narrativo con una voce narrante edificante e calda, assicurando che il risultato finale sfrutti il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una distribuzione versatile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento dei Traguardi

Trasforma senza sforzo i tuoi rapporti di progresso in video coinvolgenti e professionali. Genera aggiornamenti dinamici dei traguardi con l'AI, migliorando il morale del team e la comunicazione con gli stakeholder.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione
Inizia redigendo il tuo script di aggiornamento. I nostri strumenti di generazione di script AI possono aiutarti ad articolare i principali successi, sfide e piani futuri, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto.
2
Step 2
Scegli un Modello Professionale
Seleziona da una libreria di modelli video professionali progettati per aggiornamenti aziendali. Questi layout pre-progettati forniscono una base raffinata, permettendoti di visualizzare rapidamente i tuoi video di aggiornamento dei traguardi.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Personalizza il tuo video applicando il tuo branding personalizzato. Incorpora il logo della tua azienda, i colori del marchio e i caratteri per garantire un aspetto coerente e professionale che si allinei con l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di aggiornamento dei traguardi, utilizza le opzioni di esportazione video flessibili per scaricarlo nel formato e nel rapporto d'aspetto preferiti. Condividi facilmente il tuo video professionale attraverso i canali di comunicazione interna o sui social media.

Comunicazione Interna e Riconoscimento

Genera aggiornamenti dei traguardi ispiratori per riconoscere gli sforzi del team, aumentare il morale e mantenere informati e motivati gli stakeholder interni.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?

HeyGen agisce come un potente motore creativo, permettendo agli utenti di generare video professionali senza sforzo utilizzando avatar AI e una vasta gamma di modelli video professionali. Questo processo semplificato rende la produzione di video di alta qualità accessibile a tutti, promuovendo una creazione di video AI efficiente.

HeyGen può gestire l'intero processo di produzione video?

Sì, HeyGen offre una Generazione Video End-to-End, permettendoti di passare dal concetto al completamento all'interno di una singola piattaforma. Include la generazione di script AI, la generazione di voce narrante e sottotitoli/caption automatici per equipaggiare completamente i tuoi video.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding?

HeyGen fornisce ampie capacità di personalizzazione del branding, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente incorporare loghi, regolare i colori e utilizzare varie impostazioni del rapporto d'aspetto per mantenere la coerenza del marchio in tutte le opzioni di esportazione video.

HeyGen è adatto per generare video di aggiornamento dei traguardi?

Assolutamente, HeyGen è un generatore ideale di video di aggiornamento dei traguardi, perfetto per condividere i successi aziendali o i progressi dei progetti. La sua interfaccia intuitiva e gli strumenti rapidi rendono semplice produrre video di aggiornamento dei traguardi coinvolgenti per i social media e le comunicazioni interne.

