Produci un video professionale di 45 secondi rivolto a project manager e team leader, illustrando come un `progetto video AI` possa ottimizzare le comunicazioni. Utilizza uno stile visivo elegante e basato sui dati con immagini di repertorio e una voce fuori campo autorevole con musica aziendale sottile per spiegare la `Generazione Video End-to-End` sfruttando la capacità di HeyGen di `trasformare il testo in video da script` per convertire rapidamente gli aggiornamenti di progetto in narrazioni coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video sofisticato di 60 secondi per team di marketing e strateghi del brand, enfatizzando il potere di una `identità di marca` coerente nei contenuti digitali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, utilizzando colori personalizzati e transizioni fluide, accompagnato da una voce fuori campo sicura e amichevole e musica allineata al brand. Evidenzia la generazione `testo in video` per produrre rapidamente contenuti esplicativi di alta qualità, mostrando il supporto `Media library/stock` di HeyGen per integrare risorse specifiche del brand.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 30 secondi per i dipartimenti HR e i team di comunicazione interna, dimostrando come condividere rapidamente le principali intuizioni del `creatore di video per la pianificazione dei sistemi di metà anno`. Lo stile visivo dovrebbe essere positivo, pulito e simile a un'infografica, accompagnato da una voce AI ottimista e musica di sottofondo leggera. Illustra come aggiungere facilmente `sottotitoli/didascalie` a uno `script video` in HeyGen, garantendo accessibilità e chiarezza per tutti gli spettatori.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per la Pianificazione dei Sistemi di Metà Anno

Crea senza sforzo video professionali per la pianificazione dei sistemi di metà anno sfruttando l'AI, modelli personalizzati e strumenti di editing senza soluzione di continuità per comunicare chiaramente i tuoi obiettivi strategici.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia esplorando i **modelli di pianificazione video** all'interno della libreria **Modelli e scene** per avviare efficacemente il tuo progetto video di pianificazione di metà anno.
2
Step 2
Aggiungi Presentatori AI
Migliora il tuo **progetto video AI** selezionando e personalizzando **avatar AI** per presentare il tuo contenuto di pianificazione di metà anno in modo coinvolgente e professionale.
3
Step 3
Applica Voce e Branding
Utilizza la generazione avanzata di **voce fuori campo** per narrare chiaramente il tuo script, assicurando che la tua **identità di marca** sia coerente con controlli di branding personalizzati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Completa la tua **Generazione Video End-to-End** rivedendo il tuo progetto e poi **esportando** il tuo video di pianificazione di metà anno nel formato ottimale per le tue piattaforme.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi con l'AI?

HeyGen potenzia il tuo progetto video AI con strumenti intuitivi. Puoi sfruttare una vasta gamma di Modelli e scene e avatar AI realistici per dare vita alla tua visione, semplificando l'intero processo creativo. Questo consente una Creazione Video Prompt-Native efficiente direttamente dalle tue idee.

Qual è il processo per generare video utilizzando le capacità di testo in video di HeyGen?

HeyGen semplifica la generazione di testo in video permettendoti di trasformare il tuo script video direttamente in immagini coinvolgenti. La piattaforma gestisce la generazione della voce fuori campo e aggiunge sottotitoli automatici, fornendo una soluzione di Generazione Video End-to-End per le tue esigenze di contenuto.

Posso personalizzare l'identità del brand all'interno dei modelli video di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di integrare senza problemi la tua identità di marca in qualsiasi video personalizzando colori, font e aggiungendo il tuo logo all'interno dei nostri ampi Modelli e scene. Puoi ulteriormente migliorare la coerenza del brand utilizzando le tue risorse o selezionando dal supporto integrato Media library/stock.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di contenuto come video di formazione e spiegazioni?

HeyGen è progettato per supportare una vasta gamma di contenuti, inclusi video di formazione efficaci e contenuti esplicativi coinvolgenti. Con modelli di pianificazione video personalizzabili e funzionalità guidate dall'AI, puoi produrre rapidamente video istruttivi e informativi di alta qualità su misura per il tuo pubblico specifico.

