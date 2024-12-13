Strumento Video di Microlearning: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Sviluppa contenuti efficaci e brevi rapidamente con la generazione di voiceover professionale per i tuoi studenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video how-to conciso di 45 secondi che spieghi un rapido suggerimento per l'uso del tuo prodotto, rivolto ai clienti esistenti che cercano contenuti brevi per un'applicazione immediata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, chiaro e orientato all'azione, con tagli rapidi, testo sullo schermo e musica di sottofondo vivace. Incorpora diversi Template e scene, insieme a Sottotitoli/caption generati automaticamente, per migliorare l'accessibilità e guidare gli spettatori attraverso il processo senza intoppi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi che mostri una nuova funzionalità del tuo strumento di video di microlearning, rivolto a potenziali clienti e professionisti del marketing che apprezzano contenuti coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere energico, vibrante e utilizzare transizioni rapide con immagini d'impatto tratte dalla libreria multimediale/supporto stock, supportato da un avatar AI entusiasta. Questo pezzo di creazione di contenuti brevi dovrebbe catturare rapidamente l'attenzione e trasmettere i benefici chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di aggiornamento interno di 75 secondi per i membri del team di diversi dipartimenti, delineando un recente successo aziendale o un cambiamento procedurale, sfruttando la tua piattaforma di microlearning per video di formazione coerenti. L'estetica dovrebbe essere professionale ma accessibile, incorporando branding personalizzato, un voiceover rassicurante e un sottofondo strumentale calmo. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che il video appaia ottimo su vari canali di comunicazione interna, offrendo opzioni di visualizzazione flessibili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video di Microlearning

Crea senza sforzo video di formazione brevi, professionali e coinvolgenti per aumentare la ritenzione delle conoscenze e migliorare i risultati di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script nella piattaforma. La nostra funzione Text-to-video da script convertirà il tuo testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di Template e scene. Aggiungi facilmente immagini, video e animazioni pertinenti dalla libreria multimediale integrata.
3
Step 3
Aggiungi Audio Professionale
Genera una narrazione dal suono naturale per il tuo video. Utilizza la nostra avanzata generazione di Voiceover per garantire un audio chiaro e coerente per le tue micro-lezioni.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di microlearning e preparalo per la distribuzione. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi contenuti per qualsiasi piattaforma, garantendo un'ampia diffusione per i tuoi video di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

Trasforma argomenti complessi in video di microlearning concisi e facili da comprendere, migliorando la comprensione e l'impatto educativo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di microlearning per la formazione dei dipendenti?

HeyGen fornisce uno strumento avanzato per video di microlearning che trasforma la formazione dei dipendenti. Con avatar AI e funzionalità di text-to-video, puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti, migliorando la ritenzione delle conoscenze e rendendo i tuoi video di formazione più efficaci.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare contenuti brevi e coinvolgenti?

HeyGen offre una piattaforma facile da usare con funzionalità potenziate dall'AI e un editor drag-and-drop, rendendo la creazione di contenuti semplice. Puoi facilmente creare video di microlearning e altri contenuti brevi utilizzando template personalizzabili, assicurando che i tuoi messaggi siano d'impatto e coinvolgenti.

HeyGen è una piattaforma di microlearning adatta per la creazione di contenuti educativi?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma di microlearning ideale per produrre contenuti educativi di alta qualità. Il suo strumento di authoring intuitivo e le sue funzionalità diversificate ti permettono di creare strumenti e video didattici efficaci che risuonano con gli studenti.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione con l'AI?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione sfruttando funzionalità potenziate dall'AI. La nostra piattaforma ti consente di creare senza sforzo convertendo script in video con avatar AI e generazione di voiceover, ottimizzando l'intero flusso di lavoro di formazione.

