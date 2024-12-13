Creatore di Video di Microlearning: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Crea facilmente video di microlearning che migliorano la ritenzione delle conoscenze utilizzando avatar AI avanzati.

Sviluppa un video di microlearning di 45 secondi per i nuovi dipendenti che illustri i valori fondamentali dell'azienda, puntando su uno stile visivo professionale e amichevole con una narrazione chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio, migliorato dalla funzione Testo-a-video da script per una creazione di contenuti senza interruzioni, garantendo un'esperienza di onboarding coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di microlearning conciso di 30 secondi progettato per migliorare la ritenzione delle conoscenze per i professionisti impegnati, presentando un punto chiave di un recente workshop. Impiega visual dinamici e coinvolgenti con musica di sottofondo vivace, sfruttando i Modelli e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e la generazione di Voiceover per aggiungere una traccia audio raffinata.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di microlearning istruttivo di 60 secondi rivolto ai team interni che apprendono una nuova funzionalità software, utilizzando un approccio visivo passo-passo con un tono calmo e informativo. Assicurati di includere i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e incorpora screenshot o clip pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare efficacemente i punti chiave.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale vivace di 15 secondi che mostri i vantaggi di un creatore di video di microlearning, progettato per i proprietari di piccole imprese e i responsabili delle risorse umane in cerca di soluzioni di formazione rapide. Questa produzione energica dovrebbe presentare visual moderni e musica di sottofondo accattivante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentatori coinvolgenti e dimostrando il Ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per evidenziare la versatilità su diverse piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Microlearning

Produci rapidamente video di microlearning coinvolgenti ed efficaci per la formazione dei dipendenti, l'onboarding e la ritenzione delle conoscenze utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script conciso. Il creatore di video AI trasformerà quindi automaticamente il tuo testo in scene coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un tocco personale ai tuoi video di microlearning.
3
Step 3
Migliora con i Visual
Aumenta la comprensione aggiungendo media pertinenti dalla libreria stock, utilizzando modelli video o includendo elementi interattivi come quiz.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video brevi ed esportali in vari formati di rapporto d'aspetto per una facile condivisione, o integrali con il tuo LMS per una distribuzione senza interruzioni.

Casi d'Uso

Produci Brevi Clip di Apprendimento

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti ideali per condividere contenuti di apprendimento e suggerimenti in formato ridotto su varie piattaforme.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri programmi di formazione e onboarding dei dipendenti?

HeyGen rivoluziona la formazione e l'onboarding dei dipendenti permettendoti di creare rapidamente video di microlearning utilizzando un avanzato creatore di video AI. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e sofisticati sistemi di sintesi vocale per offrire contenuti coinvolgenti che migliorano la ritenzione delle conoscenze per i tuoi team.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare facilmente video di microlearning?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di microlearning con potenti funzionalità come il testo-a-video da script, modelli video diversificati e avatar AI realistici. Puoi generare video brevi di alta qualità in modo efficiente, completi di generazione di voiceover e sottotitoli/caption, rendendo il contenuto accessibile e d'impatto.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei contenuti di microlearning?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video di microlearning siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Utilizza i nostri ampi modelli e scene e il supporto integrato della libreria multimediale/stock per produrre video di formazione professionali e in linea con il marchio senza sforzo.

Perché scegliere HeyGen come creatore di video di microlearning?

Scegliere HeyGen come creatore di video di microlearning significa ottenere velocità ed efficienza senza pari nella creazione di contenuti. La nostra piattaforma ti consente di creare rapidamente video di microlearning con avatar AI realistici e sintesi vocale, riducendo significativamente i tempi di produzione e massimizzando il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze.

