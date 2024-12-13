Creatore di Video di Formazione Microlearning: Crea Video Coinvolgenti

Aumenta la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti con video di microlearning interattivi utilizzando avatar AI.

324/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione del prodotto di 60 secondi rivolto ai potenziali clienti, mostrando l'esperienza senza soluzione di continuità di una nuova funzionalità software. Impiega visual moderni e nitidi e sottotitoli informativi sullo schermo per evidenziare i vantaggi e guidare gli spettatori passo dopo passo nel suo utilizzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di conformità autorevole ma accessibile di 30 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, rafforzando i protocolli di sicurezza critici come parte della formazione aziendale. Sfrutta i modelli e le scene diversificate di HeyGen, insieme al supporto della libreria multimediale/stock, per creare scenari d'impatto e una voce chiara e autorevole che assicuri la ritenzione delle conoscenze.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione ispiratore di 50 secondi che offra suggerimenti rapidi per un'efficace oratoria pubblica, rivolto a professionisti che cercano di migliorare le proprie competenze attraverso brevi lezioni. Incorpora elementi visivi dinamici e una narrazione sicura, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una condivisione ottimale su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Microlearning

Crea efficacemente video di microlearning coinvolgenti per la formazione aziendale e migliora la ritenzione delle conoscenze con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia convertendo facilmente i tuoi contenuti di formazione in un video dinamico utilizzando la capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona un avatar AI per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video di microlearning.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora l'apprendimento e la comprensione utilizzando la generazione di voci fuori campo per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza il tuo video di microlearning ed esportalo in vari formati di aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità sulle tue piattaforme di formazione aziendale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Apprendimento Complessi

.

Scomponi facilmente argomenti complessi in video di microlearning digeribili, migliorando la comprensione e i risultati educativi in qualsiasi campo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione microlearning?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di microlearning trasformando i testi in contenuti professionali utilizzando tecnologia avanzata di testo-a-video e avatar AI realistici. Questo consente alle aziende di produrre rapidamente materiali di formazione aziendale coinvolgenti senza una vasta esperienza nella produzione video.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di microlearning più coinvolgenti?

HeyGen migliora il coinvolgimento nei video di microlearning attraverso funzionalità come avatar AI personalizzabili, generazione di voci fuori campo diversificate e l'integrazione di elementi visivi dalla sua libreria multimediale. Gli utenti possono anche sfruttare modelli professionali e aggiungere sottotitoli per creare video di formazione accattivanti e accessibili.

HeyGen può essere utilizzato per scalare la produzione di video di formazione aziendale in tutta l'organizzazione?

Assolutamente, HeyGen è progettato per scalare efficacemente la produzione di video per la formazione aziendale. Le sue capacità, tra cui testo-a-video, controlli di branding e opzioni di esportazione facili, consentono alle organizzazioni di produrre costantemente video didattici di alta qualità per vari obiettivi di apprendimento.

HeyGen supporta la creazione di video di microlearning multilingue per una forza lavoro globale?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue, permettendoti di raggiungere un pubblico globale con i tuoi contenuti di microlearning. Le sue funzionalità avanzate di generazione di voci fuori campo e sottotitolazione automatica garantiscono che i tuoi video di formazione siano accessibili ed efficaci per gruppi linguistici diversi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo