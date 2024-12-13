Creatore di Video di Formazione Microlearning: Crea Video Coinvolgenti
Aumenta la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti con video di microlearning interattivi utilizzando avatar AI.
Sviluppa un video di presentazione del prodotto di 60 secondi rivolto ai potenziali clienti, mostrando l'esperienza senza soluzione di continuità di una nuova funzionalità software. Impiega visual moderni e nitidi e sottotitoli informativi sullo schermo per evidenziare i vantaggi e guidare gli spettatori passo dopo passo nel suo utilizzo.
Produci un video di conformità autorevole ma accessibile di 30 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, rafforzando i protocolli di sicurezza critici come parte della formazione aziendale. Sfrutta i modelli e le scene diversificate di HeyGen, insieme al supporto della libreria multimediale/stock, per creare scenari d'impatto e una voce chiara e autorevole che assicuri la ritenzione delle conoscenze.
Progetta un video di formazione ispiratore di 50 secondi che offra suggerimenti rapidi per un'efficace oratoria pubblica, rivolto a professionisti che cercano di migliorare le proprie competenze attraverso brevi lezioni. Incorpora elementi visivi dinamici e una narrazione sicura, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una condivisione ottimale su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di microlearning dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala i Contenuti di Formazione a Livello Globale.
Produci un volume maggiore di corsi di microlearning ed estendi la tua portata formativa a discenti diversi in tutto il mondo.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione microlearning?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di microlearning trasformando i testi in contenuti professionali utilizzando tecnologia avanzata di testo-a-video e avatar AI realistici. Questo consente alle aziende di produrre rapidamente materiali di formazione aziendale coinvolgenti senza una vasta esperienza nella produzione video.
Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di microlearning più coinvolgenti?
HeyGen migliora il coinvolgimento nei video di microlearning attraverso funzionalità come avatar AI personalizzabili, generazione di voci fuori campo diversificate e l'integrazione di elementi visivi dalla sua libreria multimediale. Gli utenti possono anche sfruttare modelli professionali e aggiungere sottotitoli per creare video di formazione accattivanti e accessibili.
HeyGen può essere utilizzato per scalare la produzione di video di formazione aziendale in tutta l'organizzazione?
Assolutamente, HeyGen è progettato per scalare efficacemente la produzione di video per la formazione aziendale. Le sue capacità, tra cui testo-a-video, controlli di branding e opzioni di esportazione facili, consentono alle organizzazioni di produrre costantemente video didattici di alta qualità per vari obiettivi di apprendimento.
HeyGen supporta la creazione di video di microlearning multilingue per una forza lavoro globale?
Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue, permettendoti di raggiungere un pubblico globale con i tuoi contenuti di microlearning. Le sue funzionalità avanzate di generazione di voci fuori campo e sottotitolazione automatica garantiscono che i tuoi video di formazione siano accessibili ed efficaci per gruppi linguistici diversi.