Generatore di video micro-UGC per Annunci Video AI Autentici
Produci senza sforzo annunci video UGC ad alta conversione e riduci i costi di produzione con la nostra tecnologia di avatar AI, migliorando il tuo flusso di lavoro di marketing e ROAS.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i brand che cercano di ampliare la loro portata, sviluppa un annuncio video micro-UGC di 45 secondi che dimostri il potere di convertire concetti semplici in annunci video UGC coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, evidenziando l'uso o i benefici del prodotto, con una voce fuori campo chiara e autorevole derivata direttamente dalla capacità di testo-a-video di HeyGen, mirata a piccole e medie imprese.
Espandi la tua portata globale con un video di 60 secondi rivolto a team di marketing internazionali e aziende di e-commerce. Questo video dovrebbe illustrare la creazione senza soluzione di continuità di video multilingue con attori AI realistici. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e culturalmente sensibile, con generazione di voce fuori campo in diverse lingue che mostri la chiarezza e l'impatto di messaggi localizzati.
Hai bisogno di iterare rapidamente sulle campagne di marketing? Crea un video rapido di 15 secondi per professionisti del marketing e agenzie, concentrandoti su come generare Variazioni Illimitate di Annunci. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e conciso, dimostrando rapidi passaggi tra diverse scene concettuali costruite dai Template & scene di HeyGen, accompagnate da una voce fuori campo entusiasmante e d'impatto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video in stile UGC coinvolgenti e ad alta conversione che risuonano con il tuo pubblico di riferimento e aumentano il ROAS della campagna.
Crea Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video micro-UGC dinamici e autentici per i social media per catturare il pubblico e aumentare il coinvolgimento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video UGC?
HeyGen consente a brand e creatori di generare annunci video UGC dall'aspetto autentico utilizzando attori AI realistici e avatar AI. Questo permette una rapida iterazione e creazione di contenuti scalabili all'interno del tuo flusso di lavoro di marketing.
HeyGen può produrre video multilingue per un pubblico globale?
Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue convertendo i copioni in diverse voci fuori campo, complete di avatar AI che parlano la lingua. Questa capacità aiuta i brand a raggiungere efficacemente un pubblico internazionale più ampio.
Quali benefici ottengono i marketer dalla generazione di video AI di HeyGen?
I marketer possono semplificare notevolmente il loro flusso di lavoro di marketing generando rapidamente variazioni illimitate di annunci con HeyGen. Questo approccio innovativo aiuta a ridurre i costi di produzione dei contenuti migliorando l'efficacia delle campagne.
HeyGen è adatto per generare contenuti video micro-UGC?
Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un potente generatore di video micro-UGC, permettendo a brand e creatori di produrre senza sforzo video dall'aspetto autentico. Utilizza attori AI per trasmettere il tuo messaggio in modo convincente e su larga scala.