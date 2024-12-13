Generatore di video micro-UGC per Annunci Video AI Autentici

Produci senza sforzo annunci video UGC ad alta conversione e riduci i costi di produzione con la nostra tecnologia di avatar AI, migliorando il tuo flusso di lavoro di marketing e ROAS.

Immagina un video di 30 secondi per aspiranti creatori di contenuti che mostra come possano produrre video UGC di alta qualità con l'AI senza dover apparire in video. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e vivace, con diverse persone virtuali create con gli avatar AI di HeyGen in vari contesti coinvolgenti, accompagnate da una voce fuori campo amichevole e conversazionale che spiega la facilità di generazione dei contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i brand che cercano di ampliare la loro portata, sviluppa un annuncio video micro-UGC di 45 secondi che dimostri il potere di convertire concetti semplici in annunci video UGC coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, evidenziando l'uso o i benefici del prodotto, con una voce fuori campo chiara e autorevole derivata direttamente dalla capacità di testo-a-video di HeyGen, mirata a piccole e medie imprese.
Prompt di Esempio 2
Espandi la tua portata globale con un video di 60 secondi rivolto a team di marketing internazionali e aziende di e-commerce. Questo video dovrebbe illustrare la creazione senza soluzione di continuità di video multilingue con attori AI realistici. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e culturalmente sensibile, con generazione di voce fuori campo in diverse lingue che mostri la chiarezza e l'impatto di messaggi localizzati.
Prompt di Esempio 3
Hai bisogno di iterare rapidamente sulle campagne di marketing? Crea un video rapido di 15 secondi per professionisti del marketing e agenzie, concentrandoti su come generare Variazioni Illimitate di Annunci. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e conciso, dimostrando rapidi passaggi tra diverse scene concettuali costruite dai Template & scene di HeyGen, accompagnate da una voce fuori campo entusiasmante e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video micro-UGC

Crea senza sforzo video di contenuti generati dagli utenti (UGC) coinvolgenti con l'AI, progettati per il massimo impatto su tutti i tuoi canali di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo il tuo copione UGC autentico o sfrutta il Generatore di Copioni AI di HeyGen per creare rapidamente narrazioni coinvolgenti che risuonino con il tuo pubblico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Attore AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo brand, garantendo una presenza sullo schermo coinvolgente e relazionabile per il tuo contenuto micro-UGC.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con media rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, creando annunci video UGC d'impatto che catturano l'attenzione.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video micro-UGC utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen, assicurando che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme e Variazioni Illimitate di Annunci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Testimonianze Autentiche dei Clienti

.

Trasforma il feedback dei clienti in potenti e autentiche testimonianze video con l'AI, costruendo fiducia e aumentando le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video UGC?

HeyGen consente a brand e creatori di generare annunci video UGC dall'aspetto autentico utilizzando attori AI realistici e avatar AI. Questo permette una rapida iterazione e creazione di contenuti scalabili all'interno del tuo flusso di lavoro di marketing.

HeyGen può produrre video multilingue per un pubblico globale?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue convertendo i copioni in diverse voci fuori campo, complete di avatar AI che parlano la lingua. Questa capacità aiuta i brand a raggiungere efficacemente un pubblico internazionale più ampio.

Quali benefici ottengono i marketer dalla generazione di video AI di HeyGen?

I marketer possono semplificare notevolmente il loro flusso di lavoro di marketing generando rapidamente variazioni illimitate di annunci con HeyGen. Questo approccio innovativo aiuta a ridurre i costi di produzione dei contenuti migliorando l'efficacia delle campagne.

HeyGen è adatto per generare contenuti video micro-UGC?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un potente generatore di video micro-UGC, permettendo a brand e creatori di produrre senza sforzo video dall'aspetto autentico. Utilizza attori AI per trasmettere il tuo messaggio in modo convincente e su larga scala.

