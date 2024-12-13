Creatore di Video di Micro-Formazione: Aumenta Coinvolgimento e Conoscenza

Crea facilmente video di micro-apprendimento coinvolgenti e contenuti formativi con potenti avatar AI per un onboarding dinamico dei dipendenti.

Crea un video di micro-formazione di 60 secondi progettato per i nuovi assunti, visivamente coinvolgente con grafiche vivaci e una voce narrante AI amichevole e incoraggiante, dimostrando una politica aziendale semplice ma essenziale utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione del prodotto di 45 secondi rivolto ai clienti esistenti che stanno esplorando una nuova funzionalità, mostrando registrazioni dello schermo chiare e testo conciso da video a partire da script, arricchito con testo dinamico sullo schermo e uno stile audio sicuro e passo-passo, assicurando che tutte le azioni chiave siano evidenziate con sottotitoli.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di micro-apprendimento di 30 secondi per i membri del team interno che dettaglia un rapido aggiornamento del flusso di lavoro, utilizzando uno stile visivo professionale e diretto con una voce calma e autorevole, sfruttando i modelli video di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per un assemblaggio rapido e un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 3
Genera un video breve di 90 secondi per il tuo team di vendita, mirato a motivarli con una nuova strategia di vendita, caratterizzato da un'estetica visiva dinamica e moderna con una colonna sonora vivace e una voce narrante energica, ottimizzando per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Micro-Formazione

Crea facilmente video formativi brevi e documentazione video completa utilizzando strumenti AI avanzati per un apprendimento e una comunicazione efficaci.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per la Formazione
Redigi il tuo contenuto o carica uno script esistente. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia "da testo a video da script" per delineare rapidamente i tuoi "video formativi".
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare le tue informazioni, rendendo i tuoi "video di micro-apprendimento" coinvolgenti e professionali.
3
Step 3
Genera una Voce Narrante Professionale
Arricchisci il tuo contenuto con una "generazione di voce narrante" dal suono naturale per aggiungere chiarezza e impatto ai tuoi "video brevi", assicurando che ogni punto sia ascoltato.
4
Step 4
Esporta la Tua Documentazione Video Finale
Utilizza il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" flessibili per adattare il tuo progetto a qualsiasi piattaforma, assicurando che la tua "documentazione video" sia pronta per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Documentazione

Trasforma procedure complesse in documentazione video generata da AI chiara e concisa e presentazioni di prodotti per una facile comprensione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di micro-formazione?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di micro-apprendimento coinvolgenti trasformando il testo in contenuti video dinamici. I suoi avatar AI e le robuste capacità di sintesi vocale assicurano video formativi di livello professionale senza una produzione complessa, rendendo HeyGen un creatore ideale di video di micro-formazione.

HeyGen può creare documentazione video generata da AI completa?

Assolutamente, HeyGen è progettato per una documentazione video generata da AI efficiente, permettendoti di generare video formativi di grande impatto senza sforzo. Puoi sfruttare i suoi modelli, la voce narrante AI e le funzionalità di registrazione dello schermo per creare presentazioni dettagliate di prodotti o SOP.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di video formativi con HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita ai tuoi video formativi, narrando i contenuti con una voce AI naturale direttamente dai tuoi script di sintesi vocale. Questa capacità è cruciale per creare materiali professionali per l'onboarding dei dipendenti e l'educazione dei clienti rapidamente e su larga scala, migliorando la tua documentazione video.

Quanto velocemente posso generare video brevi per l'educazione dei clienti con HeyGen?

HeyGen consente la rapida generazione di video brevi per vari scopi, inclusa l'educazione efficace dei clienti. Utilizzando i suoi ampi modelli video e le capacità AI, HeyGen ti aiuta a produrre contenuti di alta qualità e coinvolgenti in pochi minuti, semplificando notevolmente il tuo processo di documentazione video.

