Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi rivolto ai clienti esistenti, progettato per evidenziare l'ultimo aggiornamento della tua app mobile. Questo video conciso necessita di un approccio visivo dinamico, registrato dallo schermo, accompagnato da una narrazione entusiasta e facile da comprendere, costruito con maestria utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen per una generazione di contenuti efficiente e un'educazione ottimale del cliente.
È necessario un video di formazione conciso di 30 secondi per il tuo team di supporto IT interno, che dimostri una soluzione rapida per un problema software comune per migliorare la ritenzione delle conoscenze. La presentazione dovrebbe essere diretta e altamente visiva, con animazioni d'impatto e una voce narrante sicura e autorevole, perfezionata con la generazione di Voiceover di HeyGen per garantire istruzioni chiare.
Sviluppa un video di microlearning coinvolgente di 50 secondi destinato ai professionisti L&D, offrendo approfondimenti su strategie di feedback efficaci per team remoti. Questo video dovrebbe vantare un'estetica visiva moderna ed energica con grafica semplice e un tono amichevole e incoraggiante, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per accelerare la creazione e i Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Sfrutta i video alimentati da AI per creare esperienze di microlearning coinvolgenti, migliorando significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione.
Espandi la Creazione di Corsi e la Portata dei Discenti.
Sviluppa una vasta gamma di video di microlearning per corsi completi, permettendoti di educare un pubblico più ampio e globale in modo efficiente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di microlearning?
HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video di microlearning coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video. Basta inserire il tuo script video e HeyGen genera video di alta qualità e di breve durata, perfetti per la formazione o l'educazione dei clienti.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la ritenzione delle conoscenze nella formazione?
HeyGen aiuta a migliorare la ritenzione delle conoscenze consentendo la rapida creazione di video di formazione coinvolgenti. Con funzionalità come voiceover AI, sottotitoli e modelli personalizzabili, puoi offrire contenuti di apprendimento d'impatto che risuonano con il tuo pubblico.
HeyGen può assistere nella produzione di video per l'onboarding dei dipendenti o l'educazione dei clienti?
Assolutamente. HeyGen è progettato per supportare esigenze diverse, inclusi l'onboarding dei dipendenti semplificato e l'educazione chiara dei clienti. Puoi sfruttare avatar AI e tecnologia text-to-speech per creare video esplicativi professionali con facilità, senza bisogno di competenze avanzate di editing video.
Come utilizza HeyGen l'AI per produrre video di formazione ed esplicativi di alta qualità?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare script di testo in video dinamici con avatar AI realistici e voiceover AI naturali. Questa tecnologia, combinata con opzioni per il controllo del branding e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantisce la creazione di video professionali e personalizzabili per varie applicazioni.