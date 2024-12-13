Generatore di Video di Menu: Crea Menu Digitali Coinvolgenti

Crea menu digitali accattivanti con facilità utilizzando Modelli e scene per personalizzare e animare le tue offerte per aumentare le vendite e le promozioni sui social media.

Crea un video vivace di 30 secondi che dimostri come un ristorante affollato aggiorna il suo menu utilizzando un Generatore di Video Alimentari AI. Rivolto ai proprietari di ristoranti e ai food blogger, con immagini appetitose di nuovi piatti, accompagnate da una voce narrante allegra e invitante, tutto generato senza sforzo utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per narrare le delizie culinarie.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo elegante di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese e i gestori di caffè, illustrando la semplicità di convertire offerte statiche in menu digitali dinamici. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e moderno con una voce narrante amichevole e chiara, evidenziando come i diversi Modelli e scene di HeyGen rendano facile la creazione di un generatore di video di menu professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un pezzo promozionale elegante di 60 secondi rivolto ai gestori di ristoranti boutique e ai servizi di catering, mostrando quanto facilmente possano personalizzare i menu per le offerte stagionali. Utilizza un'estetica visiva sofisticata con una voce narrante calda e descrittiva, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen per articolare il fascino unico e la flessibilità delle loro offerte. Questo video catturerà l'essenza delle esperienze culinarie su misura.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio dinamico di 30 secondi per i social media rivolto ai team di marketing e ai gestori di social media nel settore alimentare, concentrandosi su animazioni coinvolgenti che danno vita agli articoli del menu. Il video dovrebbe essere veloce, visivamente ricco e accompagnato da musica di sottofondo energica, dimostrando come la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen ottimizzi queste creazioni del Generatore di Video Alimentari AI per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Menu

Trasforma il tuo menu statico in un'esperienza video coinvolgente che mostra le tue deliziose offerte e cattura facilmente i tuoi clienti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di Modelli e scene progettati professionalmente per iniziare il tuo video di menu, impostando la base perfetta per le offerte del tuo ristorante.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Menu
Aggiungi senza sforzo i tuoi articoli del menu, prezzi e descrizioni per personalizzare i menu. Regola i colori e i controlli di branding per riflettere perfettamente l'identità del tuo ristorante.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Narrazione
Migliora il tuo video di menu con animazioni accattivanti e contenuti della libreria multimediale. Coinvolgi ulteriormente il tuo pubblico sfruttando la generazione di Voiceover per una narrazione professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di menu dinamico e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visualizzazione ottimale su menu digitali o promozioni sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti per gli Articoli del Menu

.

Crea video coinvolgenti con feedback dei clienti per evidenziare le scelte di menu popolari e costruire fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i menu digitali del mio ristorante con l'AI?

HeyGen ti consente di trasformare i tuoi menu digitali in esperienze video coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI. Personalizza facilmente i menu con immagini straordinarie, avatar AI e voiceover professionali per catturare il tuo pubblico e presentare i tuoi piatti in modo creativo.

È facile creare un video di menu con il Generatore di Video Alimentari AI di HeyGen?

Sì, la piattaforma intuitiva di HeyGen rende la creazione di un video di menu semplice. Utilizza il nostro editor drag-and-drop facile da usare e una varietà di modelli per generare rapidamente video professionali dal tuo script, senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di menu per diverse piattaforme utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i tuoi video di menu con il tuo logo e i colori del tuo marchio. Puoi anche ottimizzare i tuoi video per varie piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili, assicurandoti che siano adatti ai dispositivi mobili e perfetti per le promozioni sui social media.

Come sfrutta HeyGen gli avatar AI e i voiceover per il mio creatore di menu del ristorante?

HeyGen integra perfettamente avatar AI e generazione di voiceover per migliorare il tuo creatore di menu del ristorante. Basta inserire il tuo script e l'AI di HeyGen darà vita ai tuoi articoli del menu con presentatori virtuali coinvolgenti e voci naturali, creando video di menu dinamici e memorabili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo