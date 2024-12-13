Migliora le competenze del personale con un creatore di video di formazione sul menu

Ottimizza il processo di formazione dei dipendenti e garantisci la padronanza del menu in tutto il tuo team sfruttando il testo-con-video da script senza soluzione di continuità.

491/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale vivace di 30 secondi che mostri i nuovi menu digitali del tuo ristorante, mirato ad attirare potenziali clienti a visitare. Utilizza modelli e scene accattivanti di HeyGen, insieme a un testo-con-video conciso da script per mettere in risalto i piatti distintivi con uno stile visivo sofisticato e musica di sottofondo invitante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per una caffetteria affollata, dettagliando il menu settimanale e come accedere ai menu QR per le informazioni dietetiche. Questo video, destinato a studenti e personale, dovrebbe mantenere un'estetica visiva chiara e accessibile con sottotitoli facilmente comprensibili per tutti gli spettatori, incorporando immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare le opzioni alimentari.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione interna professionale di 90 secondi per i manager dei ristoranti di una catena, concentrandoti sul mantenimento della coerenza del marchio quando si aggiornano le esposizioni dei menu locali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo raffinato e brandizzato, utilizzando testo-con-video da script per garantire un messaggio accurato, e sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare senza problemi i contenuti a vari schermi digitali all'interno di diversi layout di ristoranti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video di formazione sul menu

Crea facilmente video di formazione sul menu coinvolgenti e informativi per il tuo personale con la nostra piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il tuo script di formazione
Inizia creando il tuo script dettagliato di formazione sul menu. La nostra piattaforma trasforma quindi il tuo testo in una narrazione visiva utilizzando potenti capacità di testo-con-video da script.
2
Step 2
Seleziona elementi visivi
Migliora il tuo video selezionando tra una gamma di modelli e scene professionali, fornendo una base visivamente attraente per i tuoi contenuti sul menu.
3
Step 3
Genera voiceover e sottotitoli
Aggiungi un livello istruttivo chiaro con la generazione di voiceover dal suono naturale, garantendo che i dettagli del tuo menu siano comunicati efficacemente al tuo team.
4
Step 4
Esporta il tuo video finale
Finalizza il tuo video di formazione sul menu con un ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto prima dell'esportazione, garantendo una visualizzazione ottimale su qualsiasi dispositivo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le informazioni complesse sul menu

.

Semplifica argomenti complessi del menu e migliora l'educazione dei dipendenti traducendo informazioni dettagliate in formati video chiari e coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sul menu coinvolgenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare gli script in video di formazione sul menu dinamici, rendendo il processo di creazione intuitivo. Puoi utilizzare avatar AI e generazione di voiceover senza soluzione di continuità all'interno dei nostri modelli diversificati per produrre contenuti professionali e coinvolgenti in modo efficiente, soddisfacendo l'intento creativo dietro i tuoi materiali di formazione.

Posso personalizzare i video del menu per allinearli all'estetica del mio marchio usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, inclusi controlli di branding per loghi e colori, garantendo che i tuoi video del menu riflettano perfettamente l'estetica del tuo marchio. La nostra piattaforma ti aiuta a mantenere la coerenza del marchio su tutti i tuoi menu digitali e contenuti promozionali, migliorando la tua produzione creativa.

Quali tipi di video relativi al menu posso generare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di video relativi al menu, dai video di formazione completi per i dipendenti e contenuti di formazione sul menu per il personale a video social dinamici sul menu e annunci promozionali sul menu. La nostra piattaforma versatile consente la creazione di contenuti visivi altamente attraenti per varie applicazioni, inclusi i menu QR.

Quanto velocemente posso produrre video alimentari pronti per la pubblicazione usando HeyGen?

HeyGen accelera significativamente la produzione di video alimentari pronti per la pubblicazione convertendo i tuoi script di testo in immagini coinvolgenti con l'AI. La nostra interfaccia intuitiva, combinata con modelli pronti all'uso e script potenziati dall'AI, ti consente di generare rapidamente contenuti video di alta qualità senza un'esperienza estesa di editing video, ottimizzando il tuo flusso di lavoro creativo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo