Promuovi facilmente nuovi menu e piatti con video promozionali di cibo sorprendenti, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen.

Sei pronto a stuzzicare le papille gustative e presentare le tue ultime creazioni culinarie? Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di ristoranti e ai responsabili marketing nel settore dell'ospitalità, mostrando il lancio di un nuovo menu. Utilizza uno stile visivo appetitoso e vivace con voiceover AI chiari per mettere in risalto piatti irresistibili e i loro ingredienti unici, promuovendo efficacemente menu e piatti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Dai potere ai piccoli imprenditori e ai marketer impegnati di creare contenuti coinvolgenti senza sforzo. Progetta un video chiaro di 45 secondi che spieghi come la creazione di video potenziata dall'AI semplifica il processo, con uno stile istruttivo pulito e moderno e un tono incoraggiante. Questo video dimostrerà la semplicità di convertire testo in video da uno script, enfatizzando la sua interfaccia user-friendly.
Prompt di Esempio 2
Eleva la presenza del tuo brand sui canali social media con visual accattivanti. Sviluppa un video di 60 secondi rivolto ai responsabili del brand e agli strateghi dei social media, dimostrando come creare promo social media trendy e coinvolgenti. Utilizza uno stile visivamente ricco con musica di sottofondo che si abbina all'estetica del brand, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per un branding coerente.
Prompt di Esempio 3
Mostra i tuoi piatti d'autore o le nuove dimostrazioni di prodotto con chiarezza e impatto. Produci un video esplicativo raffinato di 30 secondi per le aziende di servizi alimentari, mettendo in evidenza specifici articoli del menu con un tono informativo e professionale. Questo video presenterà testo sullo schermo per enfatizzare gli ingredienti chiave e i benefici, utilizzando sottotitoli/caption precisi per migliorare la comprensione della tua strategia di marketing.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Esplicativi per il Lancio di Menu

Crea facilmente video esplicativi accattivanti per mostrare i tuoi nuovi articoli del menu e promozioni, coinvolgendo il tuo pubblico con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea la tua narrazione del menu e utilizza la nostra capacità di creazione testo-video per trasformare istantaneamente le tue descrizioni in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona Visual Coinvolgenti
Scegli tra una vasta gamma di modelli per mettere in risalto le tue delizie culinarie. Personalizza le scene del tuo video per abbinare l'estetica del tuo brand senza sforzo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Migliora il tuo video esplicativo con voiceover AI che articolano chiaramente le offerte uniche del tuo menu, fornendo un'esperienza uditiva coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Promuovi
Finalizza il tuo video esplicativo del menu e esportalo facilmente in vari formati, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi promo social media e canali digitali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Punti Salienti e l'Attrattiva del Menu

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare il successo e l'attrattiva visiva dei nuovi articoli del menu, attirando l'interesse dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video esplicativi coinvolgenti per il lancio di menu?

HeyGen è un eccezionale creatore di video esplicativi per il lancio di menu, che ti consente di produrre video animati accattivanti per promuovere menu e piatti in modo efficace. Sfrutta il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli diversificati, insieme a voiceover AI di alta qualità, per generare facilmente video esplicativi professionali che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Quali tipi di video potenziati dall'AI posso creare con HeyGen per il marketing?

La piattaforma di creazione video potenziata dall'AI di HeyGen ti consente di generare una vasta gamma di video di marketing, inclusi demo di prodotto dinamici, promo social media coinvolgenti e contenuti di branding accattivanti. La sua funzione di creazione testo-video, integrata con avatar AI realistici, semplifica la tua strategia di marketing per una narrazione visiva d'impatto.

HeyGen è una piattaforma di creazione video user-friendly per scopi di branding?

Sì, HeyGen è progettato come una piattaforma di creazione video altamente user-friendly, con un'interfaccia intuitiva e un editor drag-and-drop robusto. Questo consente un'integrazione del branding senza soluzione di continuità in tutti i tuoi video animati, garantendo un aspetto coerente e professionale per la tua strategia di marketing senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

HeyGen può supportare la creazione di video di formazione dettagliati con funzionalità avanzate?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma ideale per creare video di formazione professionali e video esplicativi completi con facilità. Puoi migliorare i tuoi contenuti aggiungendo sottotitoli/caption automatici e generando voiceover AI di alta qualità, tutto prodotto in modo efficiente attraverso le sue potenti capacità di creazione testo-video per garantire una comunicazione chiara.

