Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 45 secondi progettato per startup di ristoranti tecnologicamente avanzate, illustrando il potere dei menu digitali. Con uno stile visivo animato moderno e pulito e musica di sottofondo vivace, questo video utilizzerà gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare i benefici e semplificare informazioni complesse, partendo da un processo "Da testo a video da script" per i loro "video animati".
Prompt di Esempio 2
Come possono gli organizzatori di eventi mostrare un menu di catering su misura con stile? Questo video di 60 secondi, destinato a loro, dimostrerà come ottenere uno stile veramente "personalizzato" utilizzando l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per visuali eleganti e musica di sottofondo sottile. Evidenzierà anche la facilità di aggiungere "Sottotitoli/didascalie" accessibili per creare "video esplicativi" coinvolgenti che catturano i clienti.
Prompt di Esempio 3
Per i piccoli proprietari di caffè, un rapido "demo prodotto" di 15 secondi focalizzato su un piatto distintivo può aumentare le vendite. Questo breve video d'impatto utilizzerà primi piani appetitosi e tagli dinamici, arricchiti da effetti sonori invitanti e una voce narrante incisiva, mostrando come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen adatta rapidamente i contenuti per varie piattaforme utilizzando una "Generazione di voce narrante" efficiente per presentazioni "creatore di video esplicativi del menu" avvincenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi del Menu

Crea video esplicativi professionali e coinvolgenti senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue idee in storie visive avvincenti in pochi clic.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli progettati professionalmente per avviare il tuo progetto di video esplicativo, garantendo una base rifinita e coinvolgente utilizzando Modelli e scene.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Incolla il tuo script di testo e sfrutta il processo di creazione da testo a video per generare istantaneamente un video coinvolgente con voiceover professionali utilizzando Da testo a video da script.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Design
Personalizza il tuo video con controlli di Branding (logo, colori) e incorpora facilmente media dalla libreria per ottenere uno stile veramente personalizzato che rifletta il tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto selezionando il rapporto d'aspetto preferito ed esportando il tuo video esplicativo di alta qualità, pronto per coinvolgere il tuo pubblico su qualsiasi piattaforma con Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione del Personale sul Menu

Utilizza video esplicativi AI per formare efficacemente il personale su nuovi articoli di menu, specialità e preparazioni, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video animati unici con stili personalizzati?

HeyGen offre un'interfaccia facile da usare e modelli estesi, rendendo semplice la creazione di video animati. Puoi personalizzare facilmente gli elementi visivi e integrare avatar AI per ottenere uno stile veramente unico e brandizzato per i tuoi contenuti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video esplicativi per demo di prodotti o contenuti di formazione?

HeyGen semplifica il processo di creazione da testo a video, permettendoti di produrre rapidamente video esplicativi coinvolgenti per demo di prodotti o contenuti di formazione. Con un avanzato generatore di voce AI e avatar AI, HeyGen offre messaggi chiari e professionali senza complessi montaggi video.

HeyGen semplifica il processo di creazione da testo a video per promo di marketing?

Assolutamente, HeyGen rende incredibilmente semplice creare video AI da testo. I suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop e il robusto generatore di voce AI ti permettono di trasformare script in promo di marketing rifiniti con facilità e velocità.

Posso aggiungere facilmente voiceover personalizzati e modificare i miei video con gli strumenti di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'interfaccia facile da usare con potenti strumenti di drag-and-drop per un montaggio video senza soluzione di continuità e l'aggiunta di voiceover personalizzati. Questo approccio completo garantisce un controllo preciso sui tuoi contenuti, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso esattamente come inteso.

