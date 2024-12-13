Crea un video tributo di 45 secondi, pieno di sentimento, per la famiglia e gli amici intimi, utilizzando uno stile visivo caldo e nostalgico e una musica di sottofondo dolce e sollevante. Questa esperienza di creazione di video ricordo dovrebbe integrare senza soluzione di continuità foto e filmati preziosi, sfruttando la libreria multimediale/assistenza stock di HeyGen e la generazione di voiceover per un ricordo profondamente personale.

Genera Video