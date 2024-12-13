Creatore di Video Sinergia per i Membri: Crea Video Coinvolgenti per i Corsi

Crea video professionali e coinvolgenti per i tuoi corsi di adesione in pochi minuti. Sfrutta modelli e scene personalizzabili per catturare il tuo pubblico.

547/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un clip promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai membri esistenti e potenziali di una piattaforma di apprendimento, che mostra un nuovo modulo esclusivo 'corso per membri'. Questa esperienza di 'creatore di video' dovrebbe essere visivamente nitida con tagli rapidi e sovrapposizioni di testo coinvolgenti, utilizzando il testo-a-video da script per una narrazione avvincente che enfatizzi il valore unico del corso. L'audio deve essere energico e ispirante, incoraggiando l'iscrizione immediata.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo conciso di 60 secondi che dimostri come i membri possono sfruttare al meglio una nuova funzionalità all'interno della loro comunità online, posizionandola come uno strumento 'AI Video Agent' che semplifica la creazione di contenuti. Adattato per i membri attuali che cercano un flusso di lavoro migliorato, lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e focalizzato sul tutorial con registrazioni dello schermo e indicazioni chiare, incorporando sottotitoli/caption nitidi per garantire accessibilità e comprensione. Una voce fuori campo calma e autorevole guiderà il pubblico attraverso i passaggi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video testimonianza ispiratore di 15 secondi progettato per i social media, con la storia di successo di un membro felice direttamente attribuibile alla loro 'sinergia di adesione'. Destinato ad attrarre nuovi potenziali membri, questo breve video dovrebbe essere visivamente autentico con un oratore genuino ed entusiasta, arricchito da una generazione di voce fuori campo professionale per articolare i risultati chiave. L'audio dovrebbe essere edificante e celebrativo, concludendosi con un chiaro invito all'azione presentato in modo sottile attraverso testo animato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Sinergia per i Membri

Crea facilmente video coinvolgenti per i tuoi contenuti di adesione e corsi online con il nostro intuitivo creatore di video potenziato dall'AI, progettato per elevare l'esperienza dei tuoi membri.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il materiale del tuo corso o il messaggio di adesione. Sfrutta la potente capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare istantaneamente il tuo script in una scena video dinamica, risparmiando tempo e fatica.
2
Step 2
Scegli la Tua Presentazione
Migliora il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Scegli tra una vasta gamma di avatar e sfondi per abbinare perfettamente il tuo brand e il tono del tuo video di sinergia per i membri.
3
Step 3
Applica Branding e Modifiche
Personalizza il tuo video con i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori del brand. Usa l'editor per aggiungere sottotitoli/caption e perfezionare le scene, assicurando che il tuo video si allinei perfettamente con l'esperienza dei tuoi membri.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Una volta che il tuo video è rifinito, esportalo semplicemente nel rapporto d'aspetto desiderato. Il tuo contenuto di creatore di video sinergia per i membri professionale e coinvolgente è ora pronto per essere condiviso con il tuo pubblico, aumentando il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente video e clip accattivanti per i social media con HeyGen, promuovendo efficacemente i programmi di adesione e guidando la sinergia con contenuti video concisi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen ti consente di diventare un potente creatore di video per qualsiasi progetto creativo. Basta inserire il tuo script e sfruttare la tecnologia avanzata di testo-a-video con avatar AI realistici per dare vita alla tua visione istantaneamente.

Posso personalizzare i video del mio brand con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand. Utilizza i nostri modelli e scene diversificati e le funzionalità di modifica personalizzate per garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'efficienza nell'editing video?

HeyGen semplifica il tuo processo di editing video con funzionalità chiave come sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Questo assicura che il tuo contenuto sia rifinito e ottimizzato per la consegna, migliorando il tuo flusso di lavoro creativo complessivo.

HeyGen è adatto per creare contenuti per corsi per membri o creatori di corsi online?

Sì, HeyGen è un ideale AI Video Agent per i creatori di corsi online e per coloro che costruiscono corsi per membri. I suoi strumenti intuitivi di creazione video consentono una rapida produzione di contenuti video coinvolgenti e di alta qualità, su misura per le piattaforme educative.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo