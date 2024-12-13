Crea uno spot promozionale coinvolgente di 30 secondi per l'abbonamento, mirato ai giovani professionisti, che mostri la comunità vivace e i vantaggi esclusivi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con tagli rapidi e musica di sottofondo energica, mentre l'audio dovrebbe includere un voiceover entusiasta. Metti in evidenza la facilità di generare questo video di marketing utilizzando la funzionalità di testo-video di HeyGen, trasformando un semplice testo in immagini coinvolgenti che catturano l'attenzione e stimolano le iscrizioni.

Genera Video