Video Editing Subscription Services for Professionals

Sblocca il potere degli avatar AI e migliora il tuo marketing video con il nostro programma di abbonamento, che offre revisioni illimitate e un project manager dedicato.

Esplorare esempi

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Indicazione 1
Rivolto a professionisti creativi e agenzie, questo video di 60 secondi approfondisce i vantaggi dell'adesione a un programma di membership con HeyGen. Scopri come revisioni illimitate e un project manager dedicato possono migliorare le tue strategie di marketing video. Il video utilizza uno stile visivo dinamico e coinvolgente, con una voce fuori campo generata dalla tecnologia avanzata di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio venga consegnato con chiarezza e impatto.
Indicazione 2
Questo video di 30 secondi è pensato per i team di marketing che cercano di ottimizzare il loro processo di creazione dei contenuti. Mettendo in evidenza gli strumenti di editing video di HeyGen, la narrazione sottolinea la flessibilità dei livelli di prezzo che si adattano alle esigenze di vari progetti. Lo stile visivo è vivace ed energico, con tagli rapidi e transizioni, mentre i sottotitoli migliorano l'accessibilità e l'impegno, rendendolo perfetto per le campagne sui social media.
Indicazione 3
Rivolto a freelancer e creatori indipendenti, questo video di 45 secondi mostra il potenziale creativo che si sblocca con le capacità del creatore di video professionale di HeyGen. Con un focus sul ruolo di un direttore creativo, la narrazione illustra come i template e le scene di HeyGen possono trasformare le idee in video rifiniti. Lo stile visivo è artistico e cinematografico, accompagnato da una colonna sonora coinvolgente, dimostrando la capacità della piattaforma di produrre contenuti di alta qualità con facilità.
Copiare il messaggio
Incolla nella casella di Creazione
Osserva come il tuo video prende vita
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo tu Agente Video IA lavorando

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona il Programma di Membership per Creatori di Video

Unisciti al nostro programma di abbonamento per accedere a strumenti di editing video di alta qualità e potenziare i tuoi sforzi di marketing video.

1
Step 1
Crea il tuo account
Iscriviti al nostro programma di abbonamento per sbloccare un insieme di strumenti professionali per l'editing video. Goditi funzionalità come la capacità di trascinare e rilasciare per velocizzare il tuo processo creativo.
2
Step 2
Scegli il tuo livello di prezzo
Scegli tra diversi livelli di prezzo che si adattano meglio alle tue esigenze. Ogni livello offre diversi gradi di accesso ai nostri servizi di abbonamento per l'editing video, garantendo che tu ottenga il massimo valore.
3
Step 3
Aggiungere un Gestore di Progetti Dedicato
Migliori il suo flusso di lavoro aggiungendo un gestore di progetti dedicato al suo team. Questa caratteristica garantisce che i suoi progetti siano gestiti con precisione ed efficienza.
4
Step 4
Richiedere Revisioni Illimitate
Sfrutta le revisioni illimitate per perfezionare i tuoi video. Collabora con il nostro direttore creativo per assicurarti che il tuo contenuto soddisfi gli standard più elevati.

Casi d'uso

HeyGen fornisce alle agenzie di marketing video e ai creatori di video professionali strumenti basati sull'intelligenza artificiale per creare rapidamente video ad alte prestazioni, arricchendo i programmi di abbonamento con contenuti coinvolgenti.

Presenta storie di successo dei clienti con video accattivanti sull'IA

Highlight your membership program's impact by creating dynamic videos that tell your customers' success stories.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen una scelta principale per i servizi di abbonamento di editing video?

HeyGen si distingue nei servizi di abbonamento per l'editing video offrendo avatar IA e capacità di conversione da testo a video, permettendo agli utenti di creare video professionali in modo efficiente. Con caratteristiche come la generazione di voice-over e una biblioteca multimediale completa, HeyGen assicura un processo creativo senza interruzioni.

Come possono beneficiare le agenzie di video marketing degli strumenti di HeyGen?

Le agenzie di video marketing possono sfruttare l'interfaccia drag-and-drop di HeyGen e i controlli del brand per produrre rapidamente contenuti di alta qualità. I modelli e le scene della piattaforma semplificano il processo creativo, facilitando il rispetto delle esigenze dei clienti con precisione.

Perché HeyGen è ideale per i professionisti della creazione di video?

HeyGen è perfetto per i creatori di video professionali grazie ai suoi strumenti avanzati di editing video, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. La piattaforma supporta revisioni illimitate, assicurando che i creatori possano perfezionare i loro progetti fino a raggiungere la perfezione.

HeyGen offre un programma di adesione per professionisti creativi?

Sì, HeyGen offre un programma di abbonamento rivolto ai professionisti creativi, fornendo accesso a un gestore di progetti dedicato e una varietà di livelli di prezzo. Questo garantisce che gli utenti possano trovare un piano che si adatti alle loro esigenze specifiche e all'ampiezza dei loro progetti.

