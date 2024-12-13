Generatore di Onboarding per i Membri: Semplifica il Benvenuto ai Nuovi Membri

Crea piani di onboarding personalizzati senza sforzo utilizzando avatar AI per aumentare la fidelizzazione e il coinvolgimento dei membri.

Introduce un video di 45 secondi per i responsabili delle adesioni, dimostrando come il nostro generatore di onboarding per i membri utilizza avatar AI e generazione di voiceover per aumentare significativamente la fidelizzazione dei membri con contenuti coinvolgenti, professionali e una narrazione chiara.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai team di successo clienti, illustrando come i modelli e le scene di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici semplificano il processo di onboarding dei clienti con visuali moderne e pulite e informazioni facilmente digeribili sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un prompt di 30 secondi per i professionisti delle risorse umane e i team leader, mostrando come creare piani di onboarding personalizzati per i nuovi dipendenti. Il video dovrebbe avere un tono amichevole e professionale, utilizzando il Text-to-video da script per una creazione di contenuti efficiente e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 45 secondi per i direttori marketing e i coordinatori di formazione, evidenziando l'impatto dei video di onboarding personalizzati sulla comunicazione personalizzata. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante, dimostrando versatilità attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, con un voiceover di alta qualità che mantiene gli spettatori coinvolti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Onboarding per i Membri

Semplifica le esperienze di benvenuto dei membri con la creazione di video potenziata dall'AI. Personalizza e consegna piani di onboarding personalizzati in modo efficiente per aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli di onboarding professionali o inizia con una tela bianca per progettare il tuo percorso unico per i membri. Sfrutta i "Modelli e scene" pre-progettati per un avvio rapido.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Sviluppa il tuo messaggio su misura, quindi incolla il tuo script nel generatore. La nostra piattaforma convertirà il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, facilitando la comunicazione personalizzata attraverso il "Text-to-video da script".
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Migliora i tuoi video di onboarding selezionando da una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo messaggio. Questo aggiunge un tocco umano professionale e coinvolgente ai tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding personalizzato e utilizza il "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per prepararlo per qualsiasi piattaforma. Consegna video di onboarding professionali che elevano l'esperienza dei tuoi membri e aumentano la fidelizzazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video di Benvenuto Personalizzati

Produci rapidamente video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati e annunci per far sentire i nuovi membri apprezzati fin dal primo giorno.

Come semplifica HeyGen il processo di onboarding per i membri?

Il generatore guidato dall'AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente video di onboarding coinvolgenti e comunicazioni personalizzate. Puoi utilizzare modelli di onboarding predefiniti e avatar AI per semplificare l'intero processo, garantendo un'esperienza fluida e coerente per i nuovi membri.

Posso personalizzare i video di onboarding per diversi nuovi membri?

Assolutamente! HeyGen ti permette di personalizzare i piani di onboarding con guide video personalizzate utilizzando avatar AI e i controlli specifici del tuo marchio. Questo assicura che ogni nuovo membro riceva messaggi di benvenuto su misura e informazioni pertinenti, favorendo un migliore coinvolgimento e fidelizzazione dei membri.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare contenuti di onboarding efficaci?

HeyGen fornisce uno strumento di onboarding AI robusto per creare video di onboarding completi. Puoi generare guide video da script con Text-to-video, aggiungere la generazione di voiceover e includere sottotitoli/caption per garantire accessibilità e formazione coerente per il tuo team o i tuoi clienti.

HeyGen fornisce modelli per generare rapidamente materiali di onboarding?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli e scene di onboarding, fungendo da generatore efficiente di guide di onboarding. Questi modelli ti permettono di personalizzare e condividere rapidamente contenuti video professionali per l'onboarding dei dipendenti, dei clienti o per il percorso iniziale di qualsiasi nuovo membro.

