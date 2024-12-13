Sblocca la Crescita con un Creatore di Video sui Vantaggi dell'Iscrizione

Aumenta il coinvolgimento e le conversioni dei membri generando rapidamente video professionali utilizzando modelli e scene diversi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi per l'iscrizione, realizzato con la funzione di testo in video di HeyGen, rivolto sia ai membri esistenti che a quelli potenziali interessati a 'accesso a tutti i Webinar' e opportunità di 'eventi di formazione dal vivo'. Questo video dovrebbe utilizzare tagli rapidi ed energici, una palette di colori vivace e una colonna sonora motivazionale per trasmettere entusiasmo, con una voce autorevole che delinea chiaramente gli eventi esclusivi in arrivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video autentico di 60 secondi che mostri le testimonianze dei membri, utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire chiarezza a tutti gli spettatori. Destinato ai potenziali membri scettici in cerca di prove sociali, lo stile visivo dovrebbe essere genuino e personale, con clip di membri reali o filmati di alta qualità che ritraggono storie di successo, accompagnati da musica di sottofondo ispiratrice e sottotitoli chiari e leggibili che enfatizzano il potere trasformativo dell'iscrizione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per annunciare nuove funzionalità e risorse di 'apprendimento ininterrotto', sfruttando i diversi 'Modelli e scene' di HeyGen per un aspetto raffinato. Questo video è destinato ai membri attuali e a coloro che stanno considerando di rientrare, presentando un'estetica pulita e moderna con infografiche animate e sovrapposizioni di testo sullo schermo. Una voce calma e guida dovrebbe accompagnare gli spettatori attraverso gli entusiasmanti aggiornamenti, promuovendo un senso di valore e innovazione continui.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sui Vantaggi dell'Iscrizione

Crea senza sforzo video promozionali accattivanti che evidenziano il valore unico della tua iscrizione e attraggono nuovi membri con la nostra piattaforma alimentata da AI.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra i nostri modelli e scene diversi, offrendo un punto di partenza professionale e coinvolgente per mostrare rapidamente i vantaggi della tua iscrizione.
2
Step 2
Crea Contenuti dal Copione
Trasforma il tuo copione sui vantaggi dell'iscrizione in segmenti video dinamici utilizzando il testo in video dal copione, assicurando che la tua proposta di valore sia chiara e d'impatto.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Integra avatar AI realistici per presentare i vantaggi della tua iscrizione, aggiungendo un tocco professionale e personale che cattura l'attenzione dei potenziali membri.
4
Step 4
Esporta con Branding
Applica il tuo logo personalizzato e i colori del brand utilizzando i controlli di branding per mantenere un'identità di marca coerente, quindi scarica il tuo video per un uso immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Membri

.

Sviluppa video AI coinvolgenti con testimonianze e storie di successo dei membri per dimostrare in modo potente il valore e i benefici della tua iscrizione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti per l'iscrizione?

L'editor video alimentato da AI di HeyGen semplifica la creazione di annunci di iscrizione ad alto impatto. Utilizza modelli diversi e avatar AI per produrre rapidamente contenuti accattivanti per le promozioni sui social media, potenziando i tuoi sforzi di acquisizione dei membri.

Cosa rende HeyGen un editor video alimentato da AI efficace per il marketing?

HeyGen trasforma i copioni in video professionali utilizzando avatar AI e generazione avanzata di voiceover. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e le capacità di testo in video semplificano la creazione di contenuti, rendendolo un creatore di video promozionali online ideale per qualsiasi campagna.

HeyGen può personalizzare i video per mostrare efficacemente i vantaggi unici dell'iscrizione?

Assolutamente, HeyGen ti consente di evidenziare specifici vantaggi dell'iscrizione con controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati. Integra facilmente foto e video stock e utilizza sottotitoli/caption automatici per creare un video professionale e accessibile sui vantaggi dell'iscrizione.

HeyGen offre strumenti per la creazione efficiente di video promozionali AI oltre all'iscrizione?

Sì, HeyGen è un creatore di video promozionali AI versatile progettato per ampie applicazioni. Accedi a una ricca libreria di modelli e scene diversi, insieme a foto e video stock, per produrre rapidamente contenuti promozionali accattivanti per varie esigenze di marketing.

