Generatore di Video dalla Libreria Multimediale: Crea Video AI Straordinari Velocemente

Genera rapidamente video professionali potenziati dall'AI sfruttando la nostra vasta libreria multimediale per visuali accattivanti.

Produci un video di marketing vibrante di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile creare video professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, con tagli rapidi e grafiche eleganti, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo amichevole e chiara generata dal tuo script. Metti in evidenza le funzionalità di HeyGen per la creazione di video da testo e generazione di voiceover per dimostrare la rapida creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 15 secondi per i social media destinato a creatori di contenuti e influencer, offrendo un rapido consiglio quotidiano utilizzando un avatar AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e dinamico, incorporando transizioni popolari e una traccia di sottofondo accattivante, con l'avatar AI che consegna il messaggio direttamente al pubblico. Sottolinea come gli avatar AI di HeyGen e i vari modelli e scene semplifichino la produzione di video social media accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo informativo di 45 secondi su misura per educatori e creatori di corsi online, dimostrando come creare video che arricchiscono i moduli di apprendimento. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e amichevole, utilizzando elementi animati e filmati pertinenti dalla libreria multimediale, accompagnati da un tono di voce incoraggiante. Mostra il supporto esteso della libreria multimediale di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e la narrazione visiva.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di comunicazione aziendale raffinato di 60 secondi per i content strategist, evidenziando la versatilità dei video generati dall'AI per annunci interni o aggiornamenti ai clienti. L'estetica dovrebbe essere professionale e sofisticata, con transizioni fluide e una voce fuori campo AI sicura e autorevole, completata da musica di sottofondo motivazionale e sottile. Illustra la capacità di HeyGen di generare senza sforzo contenuti video AI e di esportarli in vari formati per diverse piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video dalla Libreria Multimediale

Trasforma senza sforzo le tue idee in video AI straordinari combinando la potente generazione di video da testo con risorse multimediali estese, dando vita alla tua visione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script nel nostro editor intuitivo. Il nostro avanzato generatore di video da testo analizzerà il tuo testo, preparandolo per un'uscita video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo da una vasta collezione di filmati, immagini e musica royalty-free nel nostro generatore di video dalla libreria multimediale. Completa visivamente il tuo script per raccontare efficacemente la tua storia.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Migliora la presentazione del tuo video selezionando da una gamma diversificata di avatar AI realistici. Questi avatar consegneranno il tuo script con espressioni naturali e sincronizzazione labiale, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Generato dall'AI
Una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo progetto completo come video AI di alta qualità in formato MP4. Il tuo video professionale è ora pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci testimonianze video AI convincenti dalla tua libreria multimediale per evidenziare efficacemente il successo dei clienti e costruire fiducia.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video professionali coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali per campagne di marketing e social media senza sforzo. Sfrutta le sue capacità di video generati dall'AI per produrre contenuti accattivanti che risuonano con il tuo pubblico.

Quali caratteristiche creative uniche offre HeyGen?

HeyGen offre caratteristiche creative uniche come avatar AI realistici e voiceover di alta qualità, permettendoti di creare video senza bisogno di attori o riprese estese. Puoi personalizzare questi elementi per adattarli perfettamente allo stile del tuo brand.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con il testo?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video da testo, permettendoti di trasformare un semplice script in un video AI dinamico. Il suo editor online intuitivo semplifica l'intero processo, rendendo la produzione video accessibile ed efficiente.

Posso utilizzare i miei asset o modelli con HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce un generatore di video dalla libreria multimediale completo e supporta caricamenti personalizzati per arricchire il tuo video generato dall'AI. Puoi anche iniziare con diversi modelli video e personalizzare ogni aspetto utilizzando i suoi robusti strumenti di editing video.

