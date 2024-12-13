Creatore di Video per Venditori di Marketplace: Aumenta le Vendite con l'AI

Crea video di prodotto accattivanti per il tuo marketplace in pochi minuti. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per catturare l'attenzione degli acquirenti e aumentare le tue vendite.

Crea un video dinamico di 1 minuto rivolto ai venditori di marketplace impegnati, desiderosi di migliorare la loro presenza online, dimostrando come trasformare rapidamente immagini di prodotti e testi in video di marketing coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con transizioni eleganti e testi in evidenza sullo schermo, accompagnato da una voce narrante energica e professionale generata senza sforzo utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, mostrando loro come diventare un creatore di video di successo per il marketplace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo conciso di 1,5 minuti per nuovi venditori di e-commerce, mostrando come creare video di prodotto accattivanti utilizzando la piattaforma intuitiva di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, ben illuminato e dimostrare chiaramente l'interfaccia dell'editor drag-and-drop, mentre l'audio presenta una voce calma e guida, enfatizzando la facilità di utilizzo dei modelli progettati professionalmente dalla libreria di modelli e scene per personalizzare il tuo modello di video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 2 minuti rivolto a team di marketing e aziende di e-commerce che cercano di scalare la creazione di contenuti, illustrando la potenza della tecnologia AI video maker per demo di prodotti. La narrazione visiva dovrebbe essere moderna e sofisticata, con un avatar AI che presenta i benefici del prodotto in modo fluido, potenziato dalla capacità di avatar AI di HeyGen, con una voce chiara e articolata per generare contenuti e media con AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial pratico di 1 minuto per i responsabili e-commerce responsabili di più elenchi di prodotti, concentrandosi sull'ottimizzazione dell'output del creatore di video di marketing per varie piattaforme. L'esecuzione visiva dovrebbe essere diretta e registrata sullo schermo, evidenziando i passaggi chiave per la conversione e l'ottimizzazione in batch, sottolineata da una voce narrante chiara e sicura e dimostrando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che i video appaiano perfetti su tutte le piattaforme social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Venditori di Marketplace

Crea rapidamente video di prodotto accattivanti per qualsiasi marketplace utilizzando strumenti potenziati dall'AI e modelli progettati professionalmente, senza necessità di competenze di editing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo percorso di creazione video scegliendo da una libreria di modelli progettati professionalmente, perfettamente adatti per la generazione di video di prodotto per il marketplace.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video con le immagini dei tuoi prodotti, testi ed elementi di branding utilizzando il nostro editor drag-and-drop intuitivo per personalizzare il tuo modello di video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Arricchisci il tuo video con un voiceover professionale, generato da testo, per descrivere chiaramente i benefici del tuo prodotto. Questo aiuta a creare video di marketing efficaci.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Una volta che il tuo video è perfetto, esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti per diversi marketplace o piattaforme social media per offrire video di prodotto di grande impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze e Recensioni di Prodotti

Trasforma le recensioni e le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per i tuoi prodotti nel marketplace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing per i miei prodotti?

HeyGen semplifica la produzione di video per i venditori di marketplace sfruttando l'AI per trasformare le informazioni sui prodotti in video di marketing coinvolgenti. La sua interfaccia intuitiva e i modelli progettati professionalmente permettono una creazione rapida senza necessità di competenze avanzate di editing, rendendolo un efficiente creatore di video AI.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen per migliorare l'estetica dei video di prodotto?

HeyGen offre un editor drag-and-drop robusto per personalizzare facilmente il tuo modello di video. Puoi regolare elementi di branding come loghi e colori, aggiungere voiceover e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi video di prodotto appaiano curati su tutte le piattaforme social media.

HeyGen può convertire le immagini dei prodotti in video dinamici per varie piattaforme di vendita?

Sì, HeyGen dispone di un avanzato generatore di immagini in video AI che può convertire rapidamente le tue immagini di prodotto esistenti in video dinamici e animati. Questa capacità consente una generazione efficiente di video di prodotto per il marketplace, aiutando i venditori di e-commerce a creare contenuti accattivanti per i principali marketplace.

Quali strumenti potenziati dall'AI integra HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen integra potenti strumenti potenziati dall'AI come avatar AI e capacità di testo in video da script per generare contenuti e media con AI senza sforzo. Puoi anche beneficiare della generazione di voiceover e sottotitoli generati automaticamente, migliorando l'accessibilità e l'attrattiva delle tue campagne di marketing.

