Generatore di Video per Venditori del Marketplace: Crea Video di Prodotti Velocemente

Accelera le tue vendite con video di prodotti straordinari. Sfrutta i nostri modelli e scene personalizzabili per generare contenuti professionali rapidamente e facilmente.

Crea un video di presentazione prodotto di 30 secondi, invitante e professionale, rivolto a potenziali clienti del marketplace, mettendo in evidenza un nuovo articolo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e pulito, accompagnato da una voce fuori campo amichevole che spiega chiaramente i benefici del prodotto, utilizzando la robusta "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen per garantire una comunicazione chiara di questo video di prodotto e-commerce.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing elegante e informativo di 45 secondi per venditori e-commerce, dimostrando come il nostro generatore di video AI semplifica la creazione di contenuti. Utilizza musica di sottofondo vivace e ausili visivi chiari, sfruttando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen per presentare una guida professionale alle caratteristiche principali del servizio come generatore di video per venditori del marketplace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve dinamico e coinvolgente di 60 secondi per il marketing sui social media, rivolto a clienti e follower esistenti, annunciando un'offerta speciale a tempo limitato. Lo stile visivo moderno dovrebbe incorporare un ritmo veloce, presentando un "Avatar AI" di HeyGen per presentare con entusiasmo l'offerta esclusiva, trasformando un'immagine AI in contenuto video.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video autorevole e conciso di 40 secondi per imprenditori, spiegando la proposta di valore della creazione di contenuti scalabili. Lo stile visivo pulito dovrebbe presentare grafica sofisticata per trasmettere l'efficienza di un flusso di lavoro di creazione rapida, sfruttando la capacità di HeyGen di "Testo a video da script" per trasformare rapidamente i messaggi chiave in video di marketing di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Venditori del Marketplace

Trasforma senza sforzo le informazioni sui prodotti in video di prodotti e-commerce coinvolgenti, potenziando la tua presenza online e le vendite.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando le caratteristiche e i benefici chiave del tuo prodotto. La nostra capacità di "Testo a video da script" trasformerà le tue parole in immagini accattivanti, perfette per le tue "descrizioni di prodotto".
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con un presentatore coinvolgente. Seleziona da una vasta gamma di "Avatar AI" per rappresentare il tuo marchio, dando vita al tuo contenuto "generatore di video AI".
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza il tuo video per allinearlo con l'identità del tuo marchio. Utilizza i "Controlli di branding (logo, colori)" per garantire un aspetto e una sensazione coerenti per tutti i tuoi "video di marketing".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione con facilità. La nostra piattaforma consente "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", assicurando che i tuoi "video di prodotti e-commerce" siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma esperienze positive dei clienti in testimonianze video coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio e i tuoi prodotti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i venditori del marketplace a creare video efficaci?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato specificamente per potenziare i venditori del marketplace e i venditori e-commerce. Consente un flusso di lavoro rapido per la creazione di video di prodotti e-commerce di alta qualità e video di marketing coinvolgenti direttamente dal testo, migliorando le descrizioni dei tuoi prodotti con un output fotorealistico.

Che tipo di qualità video posso aspettarmi dal generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video AI di HeyGen produce video di qualità cinematografica con un output fotorealistico, utilizzando avatar AI sofisticati. La nostra piattaforma garantisce che i tuoi video di marketing e i video di prodotti e-commerce siano professionali e altamente coinvolgenti per il tuo pubblico.

HeyGen è adatto per la creazione di contenuti scalabili per il marketing sui social media?

Assolutamente. HeyGen è costruito per la creazione di contenuti scalabili, rendendolo perfetto per campagne di marketing sui social media. Con un editor drag-and-drop e una vasta gamma di modelli video, puoi produrre efficacemente numerosi video di marketing per mantenere una presenza online costante.

HeyGen può convertire le mie immagini o descrizioni di prodotti esistenti in video?

Sì, HeyGen agisce come un potente generatore di video da immagini AI, trasformando senza sforzo le tue immagini di prodotti statiche in video di prodotti e-commerce dinamici. Inoltre, la sua capacità di testo a visivi ti consente di convertire direttamente le descrizioni dei prodotti in contenuti video coinvolgenti, semplificando la produzione dei tuoi video di marketing.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo