Aumenta le tue vendite e l'engagement nel marketplace con video introduttivi coinvolgenti, facilmente creati utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video introduttivo dinamico di 45 secondi su misura per i proprietari di negozi online che mirano a far risaltare le loro inserzioni di prodotti. Rivolto ai venditori del marketplace esistenti che cercano di rinnovare l'immagine del loro marchio, questo video enfatizzerà la personalizzazione. Impiega la libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare risorse visive uniche e rivelazioni di logo potenti, caratterizzate da uno stile visivo elegante ed energico con musica di sottofondo contemporanea ed effetti sonori d'impatto per i punti salienti del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video introduttivo 'Chi Siamo' informativo ma coinvolgente di 60 secondi per artigiani e creativi che vendono articoli unici su un marketplace. Progettato per clienti in cerca di autenticità, questo video dovrebbe raccontare la storia del marchio. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione calda e invitante, accompagnata da uno stile visivo morbido e artigianale, musica acustica delicata e transizioni fluide che mostrano il processo creativo e le offerte uniche.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo conciso di 15 secondi per venditori e-commerce impegnati, progettato per catturare rapidamente l'attenzione degli acquirenti per i loro ultimi video di marketing. Questo prompt è rivolto ai venditori che desiderano un creatore di intro facile da usare per promuovere vendite lampo o nuovi arrivi. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare testo sullo schermo d'impatto, abbinato a uno stile visivo vivace e veloce, un ritmo elettronico energico e animazioni audaci e accattivanti per suscitare interesse immediato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Introduttivi per Venditori del Marketplace

Crea video introduttivi professionali e coinvolgenti per le tue inserzioni nel marketplace e sui social media. Costruisci il riconoscimento del marchio con un creatore di intro facile da usare progettato per i venditori.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli progettati professionalmente su misura per i venditori del marketplace, dando al tuo intro un vantaggio iniziale utilizzando i nostri modelli e scene.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Intro
Utilizza l'editor intuitivo drag-and-drop per personalizzare testo, font e colori per adattarli all'identità del tuo marchio con i nostri strumenti di personalizzazione.
3
Step 3
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio
Incorpora il tuo logo e altri elementi utilizzando i nostri controlli di branding per creare rivelazioni di logo e animazioni introduttive accattivanti che catturano l'attenzione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Scarica facilmente il tuo video introduttivo ad alta risoluzione, pronto per aumentare l'engagement sui tuoi canali social e di marketing, utilizzando le nostre funzionalità di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Evidenzia le esperienze positive dei clienti con video AI coinvolgenti per costruire fiducia e attrarre nuovi acquirenti al tuo negozio nel marketplace.

Domande Frequenti

Come aiuta il creatore di video introduttivi di HeyGen a liberare la creatività?

Il creatore di video introduttivi di HeyGen fornisce modelli progettati professionalmente e strumenti di personalizzazione estensivi, permettendo agli utenti di liberare la loro creatività. Crea facilmente video introduttivi eleganti con animazioni dinamiche e rivelazioni di logo accattivanti per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Posso personalizzare i modelli di intro per adattarli all'identità del mio marchio usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre controlli di branding robusti all'interno dei suoi modelli personalizzabili. Puoi integrare senza problemi il tuo logo e regolare i colori per assicurarti che i tuoi video introduttivi si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio, aiutando a costruire un forte riconoscimento del marchio in tutti i tuoi video di marketing.

Cosa rende HeyGen un creatore di intro facile da usare per tutti?

HeyGen è progettato come un creatore di intro facile da usare, con un editor intuitivo drag-and-drop che semplifica il processo di creazione. La nostra piattaforma sfrutta l'AI per rendere la produzione di video introduttivi ad alta risoluzione accessibile ed efficiente per utenti di tutti i livelli di abilità.

Come può il creatore di intro per YouTube di HeyGen migliorare il contenuto del mio canale?

Il creatore di intro per YouTube di HeyGen ti consente di produrre costantemente video introduttivi professionali e ad alta risoluzione per il tuo canale. Questi intro raffinati elevano il contenuto dei tuoi video, garantendo una forte prima impressione per i tuoi spettatori e promuovendo un migliore coinvolgimento senza filigrane.

