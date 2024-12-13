Generatore di Video Panoramici per il Marketplace: Crea Presentazioni di Prodotti Coinvolgenti

Genera istantaneamente video straordinari per le tue inserzioni sul marketplace. Trasforma le idee in video con la nostra avanzata funzione Text-to-video from script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vivace di 45 secondi specificamente per i social media manager e i professionisti del marketing, dimostrando come HeyGen semplifica la "creazione di contenuti per Marketing e Social Media". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda ed energico, con diversi "avatar AI" che presentano consigli brevi su "Template e scene" visivamente ricchi. Questo video mira a ispirare lo sviluppo rapido di "annunci sui social media" e altri contenuti di marketing coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per creatori di contenuti, blogger ed educatori, illustrando il potere di trasformare contenuti testuali esistenti in video coinvolgenti. Lo stile dovrebbe essere chiaro, professionale e facile da seguire, utilizzando sovrapposizioni di testo animate e filmati di repertorio pertinenti, arricchiti da "Sottotitoli/didascalie" nitidi e "Supporto libreria multimediale/stock". La narrazione dovrebbe concentrarsi sulla funzionalità "Text to Video" di HeyGen, permettendo agli utenti di convertire senza sforzo un "Blog in video" o qualsiasi "Idea in video".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video persuasivo di 30 secondi rivolto a product manager e brand marketer che si preparano per "lanci di prodotto". Lo stile visivo dovrebbe essere premium e cinematografico, mostrando "Template e scene" personalizzabili e "formati pronti per la piattaforma" adattabili, il tutto con una voce ispiratrice ed entusiasta. Evidenzia come HeyGen faciliti la creazione di "video di qualità cinematografica" e menziona la comodità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per canali diversi, permettendo agli utenti di personalizzare veramente l'aspetto e il tono del loro messaggio di brand.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Panoramici per il Marketplace

Trasforma rapidamente le descrizioni dei tuoi prodotti e le idee in video panoramici per il marketplace pronti per la piattaforma che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script panoramico per il marketplace. Sfrutta la nostra funzione AI "Text-to-video from script" per generare istantaneamente contenuti video iniziali.
2
Step 2
Seleziona un Template
Scegli tra una vasta gamma di "template video" progettati per presentazioni di prodotti. I nostri "Template e scene" forniscono una base professionale per la tua panoramica del marketplace.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Narrazione
Arricchisci il tuo video con elementi visivi coinvolgenti e una voce narrante professionale. Incorpora "avatar AI" per presentare le informazioni sui tuoi prodotti in modo dinamico, garantendo un'esperienza visiva accattivante.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video panoramico per il marketplace ridimensionandolo in "formati pronti per la piattaforma". Usa "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per una condivisione senza interruzioni su tutti i canali desiderati.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Prodotti

Utilizza video AI per mostrare in modo convincente come i prodotti beneficiano i clienti, costruendo fiducia e stimolando le conversioni sul tuo marketplace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare le mie idee in video coinvolgenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per convertire suggerimenti di testo o script in video dinamici, rendendo la creazione di contenuti senza sforzo. Puoi facilmente trasformare la tua Idea in video con potenti modelli AI e una gamma di template video per contenuti visivi coinvolgenti.

Posso creare e personalizzare avatar AI per i video del mio brand con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di generare video con Avatar Digitali altamente personalizzabili, garantendo una presenza di brand coerente e fotorealistica. Puoi adattare il loro aspetto e integrare i tuoi controlli di branding per un'identità visiva unica in tutti i tuoi video generati.

Che tipo di video di prodotto posso generare per l'e-commerce con HeyGen?

HeyGen ti permette di generare video di prodotto di qualità cinematografica e presentazioni di prodotti e-commerce da semplici descrizioni testuali. Crea facilmente contenuti coinvolgenti per inserzioni sul marketplace, annunci sui social media e pagine di prodotto per elevare la tua strategia di Marketing e Social Media.

Come rende HeyGen efficiente la creazione di contenuti per il marketing e i social media?

HeyGen agisce come un potente Generatore di Video AI, semplificando l'intero processo di Creazione di Contenuti generando rapidamente video da suggerimenti di testo. Il suo flusso di creazione rapido e i diversi template video rendono la produzione di contenuti di marketing di alta qualità e annunci sui social media veloce ed efficace.

