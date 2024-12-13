Creatore di Video per Annunci di Mercato: Crea Video di Prodotto Straordinari

Aumenta le vendite sui mercati online con video di presentazione prodotto accattivanti, facilmente creati utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi.

443/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di prodotto ecommerce di 45 secondi, pulito e professionale, per venditori online, che mostri un articolo di arredamento per la casa con visuali ben illuminate e una musica di sottofondo dolce e invitante. Sfrutta modelli e scene predefiniti per costruire rapidamente una narrazione coinvolgente e utilizza la funzione testo-a-video da script per garantire un messaggio conciso e informativo, perfetto per un creatore di video per annunci di mercato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 60 secondi, coinvolgente e rivolto a consumatori esperti di tecnologia, illustrando come un nuovo software risolve un problema comune con animazioni chiare e amichevoli e un voiceover conversazionale. Incorpora visuali diverse dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare la comprensione e includi sottotitoli/didascalie per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori. Questo può essere facilmente realizzato con modelli video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di prodotto aspirazionale di 30 secondi per influencer di lifestyle, dimostrando un prodotto di bellezza attraverso riprese cinematografiche al rallentatore di persone che godono del prodotto nella vita quotidiana, accompagnate da musica strumentale evocativa. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, e utilizza una generazione di voiceover sottile per un tocco emotivo, magari includendo un avatar digitale che dimostri aspetti sottili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Annunci di Mercato

Crea video di presentazione prodotto coinvolgenti per qualsiasi mercato online o piattaforma sociale con facilità, aumentando la visibilità e l'engagement del tuo prodotto.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli video predefiniti progettati per video di presentazione prodotto per avviare immediatamente il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media di Prodotto
Aggiungi facilmente le immagini e i clip video del tuo prodotto dalla tua libreria multimediale/supporto stock, disponendoli per mettere in risalto le migliori caratteristiche del tuo prodotto.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Inserisci la descrizione del tuo prodotto o lo script e utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per creare voci AI dal suono naturale per il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, quindi scarica il tuo video di alta qualità per annunci di mercato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Dimostrativi di Prodotto Efficaci

.

Sfrutta l'AI per creare video dimostrativi di prodotto chiari e coinvolgenti, assicurando che i clienti comprendano appieno le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di presentazione prodotto per i mercati online?

HeyGen funge da intuitivo "creatore di video per annunci di mercato", permettendoti di creare "video di presentazione prodotto" accattivanti con facilità. Sfrutta i nostri ampi "modelli video", "avatar AI" e la funzione "testo-a-video" da script per creare contenuti coinvolgenti che si distinguono su qualsiasi piattaforma.

Cosa rende HeyGen un potente editor video AI per le aziende?

HeyGen è un potente "editor video AI" che semplifica il tuo processo di creazione di contenuti. Con la sua avanzata funzione "testo-a-video" da script e avatar digitali realistici, puoi produrre rapidamente video di alta qualità, completi di una varietà di "voci AI" e controlli di branding personalizzabili.

HeyGen può aiutarmi a creare video dimostrativi di prodotto con avatar digitali?

Assolutamente! HeyGen ti consente di creare "video dimostrativi di prodotto" dinamici con "avatar digitali" realistici. Utilizza i nostri diversi "modelli video" e la robusta funzionalità "testo-a-video" per spiegare chiaramente le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto con generazione di voiceover professionale e animazioni.

Quanto è facile da usare HeyGen per creare vari video di prodotto?

HeyGen è progettato per essere un "creatore di video di prodotto" incredibilmente facile da usare. La nostra piattaforma offre un'esperienza "completamente modificabile" con "modelli video" intuitivi e un "editor drag-and-drop", permettendoti di aggiungere facilmente "animazioni", "musica di sottofondo" e personalizzare ogni elemento per qualsiasi tipo di "video di prodotto".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo