Creatore di Video di Marketing: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente video di marketing straordinari per i social media con il nostro editor drag-and-drop e potenzia il tuo marchio.

Crea un video di marketing di 30 secondi che mostri quanto sia facile per i proprietari di piccole imprese utilizzare un creatore di video di marketing. Rivolto a imprenditori impegnati che necessitano di contenuti rapidi e professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e intuitivo, dimostrando l'uso di modelli e scene predefiniti, accompagnato da una voce fuori campo entusiasta.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 45 secondi per i social media, rivolto a marketer digitali che cercano di elevare la presenza delle loro campagne. Utilizza uno stile dinamico e visivamente accattivante con avatar AI che trasmettono messaggi chiave, supportati da una traccia audio professionale ma amichevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing di 60 secondi che dimostri come creare contenuti video di marketing con un branding coerente. Questo video dovrebbe essere rivolto a team di marketing e grandi aziende focalizzate sull'identità del marchio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, aziendale e autorevole, utilizzando il testo in video da script per garantire l'accuratezza del messaggio del marchio in tutti i contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing ispiratore di 30 secondi per imprenditori, evidenziando la velocità e la qualità nella produzione di vari video di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e energico, abbinato a una traccia di sottofondo motivante e una potente generazione di voce fuori campo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing

Crea senza sforzo video di marketing professionali che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement per la tua attività, senza bisogno di esperienza precedente.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da un'ampia gamma di "modelli video" progettati professionalmente o inizia da zero. I nostri "Modelli e scene" diversificati sono perfetti per qualsiasi campagna di marketing.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Inserisci il tuo script e sfrutta la nostra funzione "Testo in video da script" per trasformare il testo in immagini coinvolgenti. Arricchisci la tua narrazione con il "generatore di voce AI" per un audio dal suono naturale.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Adatta il tuo video per allinearlo al tuo "branding coerente" regolando colori, font e aggiungendo il tuo logo. Utilizza i "Controlli di branding (logo, colori)" per mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Marketing
Finalizza il tuo progetto ed esporta "video di marketing" di alta qualità in vari formati. Ottimizza facilmente il tuo output utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le testimonianze dei clienti in narrazioni video potenti e coinvolgenti potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di marketing?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video di marketing, permettendoti di creare video di marketing con estrema facilità. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e avatar AI per produrre rapidamente contenuti di alta qualità.

HeyGen può aiutare la mia azienda a produrre annunci video professionali?

Sì, HeyGen ti consente di produrre annunci video professionali e video promozionali per varie piattaforme. Le sue funzionalità come i controlli di branding e l'accesso a una libreria multimediale con risorse stock garantiscono un branding coerente in tutti i tuoi contenuti.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen incorpora un'avanzata modifica AI per ottimizzare il tuo flusso di lavoro, incluse le capacità di testo in video e un generatore di voce AI. Questo consente la creazione efficiente di contenuti video animati dinamici.

HeyGen è adatto per piccole imprese che cercano di migliorare la loro presenza sui social media?

Assolutamente, HeyGen è una soluzione ideale per le piccole imprese che mirano a potenziare il loro coinvolgimento sui social media. Il suo editor drag-and-drop facile da usare e le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto rendono semplice produrre contenuti coinvolgenti per qualsiasi piattaforma.

